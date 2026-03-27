"Україна - не розмінна монета": в ЄС відповіли на заяву Рубіо про Іран

12:38 27.03.2026 Пт
2 хв
"Допомога Україні в обмін на Іран: у ЄС різко відреагували на заяву Рубіо"
aimg Олена Чупровська
"Україна - не розмінна монета": в ЄС відповіли на заяву Рубіо про Іран Фото: депутатка Європарламенту Валері Гаєр (Getty Images)

Президентка фракції Renew Europe в Європарламенті Валері Гаєр виступила проти спроб пов'язати підтримку України з іранським питанням. За її словами, безпека Києва - це не предмет торгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Читайте також: Лідери ЄС потрапили у пастку Орбана і підвищили його шанси на виборах, - Politico

Що сказала Гаєр

"Україна не є розмінною монетою, а війна Ірану - це не наша війна", - заявила Гаєр.

Вона назвала б переключення уваги з України "величезною помилкою" і наголосила, що Росія залишається "першою загрозою" для Європи. Захист України, на її думку, має бути "головним пріоритетом" для європейських лідерів.ї

Що цьому передувало

Держсекретар США Марко Рубіо дав зрозуміти: якщо Європа не допоможе Штатам в іранському питанні, Вашингтон може менш активно брати участь у мирному врегулюванні війни в Україні.

"Я думаю, що це були кілька лідерів у Європі, які сказали, що це не війна Європи. Що ж, Україна - це не війна Америки", - заявив Рубіо перед виїздом на зустріч G7 у Франції.

Рубіо також закликав Європу допомогти у відновленні судноплавства через Ормузьку протоку. Цим маршрутом транспортується п'ята частина світової нафти.

Гаєр відповіла, що питання не в допомозі Америці:

"Це не питання допомоги американцям. Це питання енергетичної безпеки. Те, що ми зробили досі [...], це також перехід до екологічних змін. Ми занадто залежимо від викопного палива, нам потрібно бути більш незалежними".

За даними видання, і в Європі, і в Україні розуміють: без участі США будь-які гарантії безпеки для Києва будуть значно слабшими.

Американський "бекстоп" - тобто страхувальний механізм - вважається ключовим для стримування можливої нової агресії Росії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що заважає вступу України до ЄС і чого чекає Брюссель. Україна пройшла вже великий шлях на шляху до членства, але головні проблеми попереду.

У той же час в ЄС виступили проти свавілля Угорщини. Європарламентарі підписали спільну заяву щодо дій прем'єра Орбана.

Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю
