"Україна - не розмінна монета": в ЄС відповіли на заяву Рубіо про Іран
Президентка фракції Renew Europe в Європарламенті Валері Гаєр виступила проти спроб пов'язати підтримку України з іранським питанням. За її словами, безпека Києва - це не предмет торгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Що сказала Гаєр
"Україна не є розмінною монетою, а війна Ірану - це не наша війна", - заявила Гаєр.
Вона назвала б переключення уваги з України "величезною помилкою" і наголосила, що Росія залишається "першою загрозою" для Європи. Захист України, на її думку, має бути "головним пріоритетом" для європейських лідерів.ї
Що цьому передувало
Держсекретар США Марко Рубіо дав зрозуміти: якщо Європа не допоможе Штатам в іранському питанні, Вашингтон може менш активно брати участь у мирному врегулюванні війни в Україні.
"Я думаю, що це були кілька лідерів у Європі, які сказали, що це не війна Європи. Що ж, Україна - це не війна Америки", - заявив Рубіо перед виїздом на зустріч G7 у Франції.
Рубіо також закликав Європу допомогти у відновленні судноплавства через Ормузьку протоку. Цим маршрутом транспортується п'ята частина світової нафти.
Гаєр відповіла, що питання не в допомозі Америці:
"Це не питання допомоги американцям. Це питання енергетичної безпеки. Те, що ми зробили досі [...], це також перехід до екологічних змін. Ми занадто залежимо від викопного палива, нам потрібно бути більш незалежними".
За даними видання, і в Європі, і в Україні розуміють: без участі США будь-які гарантії безпеки для Києва будуть значно слабшими.
Американський "бекстоп" - тобто страхувальний механізм - вважається ключовим для стримування можливої нової агресії Росії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що заважає вступу України до ЄС і чого чекає Брюссель. Україна пройшла вже великий шлях на шляху до членства, але головні проблеми попереду.
У той же час в ЄС виступили проти свавілля Угорщини. Європарламентарі підписали спільну заяву щодо дій прем'єра Орбана.