Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сибига и Рубио обсудили войну в Украине на G7 во Франции

13:10 27.03.2026 Пт
2 мин
Давление на Россию ключевое для остановки войны
aimg Ірина Глухова
Фото: Сибига сообщил о встрече с Рубио (x.com/andrii_sybiha)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Темами переговоров стали война РФ против Украины и текущая ситуация на Ближнем Востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети Х.

Читайте также: "Украина - не разменная монета": в ЕС ответили на заявление Рубио об Иране

Встреча Сибиги и Рубио состоялась на полях министерской встречи G7 во Франции.

"Роль США в продвижении мирных усилий остается критически важной. Предложения Украины являются реалистичными и осуществимыми. Давление на Россию является ключевым для того, чтобы заставить Москву прекратить войну", - рассказал министр.

Он добавил, что общался с Рубио о событиях на Ближнем Востоке и отметил, что позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну, поэтому они должны почувствовать консолидированное давление.

"Практическая помощь Украины государствам Залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибутора. Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться среди приоритетов международной повестки дня", - отметил глава МИД.

Стоит добавить, что сам госсекретарь США Марк Рубио встречу пока не комментировал.

Мирные переговоры

Сейчас переговоры при посредничестве США по достижению соглашения о прекращении войны РФ в Украине фактически приостановлены.

В течение января и февраля состоялось несколько раундов трехсторонних встреч между Украиной, США и Россией, однако о конкретных результатах сообщений не поступало.

Единственным заметным достижением стала договоренность об обмене военнопленными 5 февраля - первый за последние пять месяцев.

Очередная встреча, запланированная на начало марта в Абу-Даби (ОАЭ), была отложена на неопределенный срок из-за войны в Иране.

21-22 марта в Майами состоялись двусторонние переговоры между украинской и американской делегациями без участия России.

По результатам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что реальный прогресс в мирном процессе не достигнут из-за нежелания России урегулировать войну.

В Кремле, в свою очередь, сделали собственное заявление относительно переговоров между США и Украиной.

Президент Финляндии Александр Стубб также считает, что переговоры по завершению войны в Украине пока зашли в тупик.

В то же время он надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит внимание к конфликту и не откажется от своего обещания завершить войну.

По словам Стубба, на данный момент Трамп полностью поглощен ситуацией в Иране, и эта война отвлекает его внимание от того, что происходит в Украине.

