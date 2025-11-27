ua en ru
Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США

Четвер 27 листопада 2025 12:18
Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом відбудуться нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час брифінгу.

"Підтверджую, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Наші очікування - це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що для України досягнення перемирʼя є надзвичайно важливим, й вона неодноразово це демонструвала.

За словами міністра, зараз всі зусилля, і переговорні команди, і всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу.

"Так, українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому різні - зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", - додав Сибіга.

Переговори у Женеві

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували новий мирний план США щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів.

Українська делегація за підсумками зустрічі повідомила про "спільне розуміння щодо ключових умов угоди" та зазначила, що візит президента Володимира Зеленського до США може відбутися "у найближчу можливу дату в листопаді" для подальших домовленостей із Трампом.

