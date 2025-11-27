Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час брифінгу .

"Підтверджую, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Наші очікування - це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що для України досягнення перемирʼя є надзвичайно важливим, й вона неодноразово це демонструвала.

За словами міністра, зараз всі зусилля, і переговорні команди, і всі дипломатичні зусилля спрямовані на забезпечення цього мирного процесу.

"Так, українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому різні - зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", - додав Сибіга.