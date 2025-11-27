ua en ru
Сибига анонсировал новые встречи переговорных команд Украины и США

Четверг 27 ноября 2025 12:18
UA EN RU
Сибига анонсировал новые встречи переговорных команд Украины и США Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ближайшее время состоятся новые встречи переговорных команд Украины и США для обсуждения мирного плана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время брифинга.

"Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Какие наши ожидания? Наши ожидания - это конкретные результаты. Конкретные результаты для того, чтобы происходил прогресс", - сказал Сибига.

Он отметил, что для Украины достижение перемирия является чрезвычайно важным, и она неоднократно это демонстрировала.

По словам министра, сейчас все усилия, и переговорные команды, и все дипломатические усилия направлены на обеспечение этого мирного процесса.

"Да, украинская сторона заинтересована в контактах на самом высоком разные - встречи президента Зеленского и президента Трампа. Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", - добавил Сибига.

Переговоры в Женеве

Напомним, недавно СМИ опубликовали новый мирный план США по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

23 ноября в Женеве состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану США по завершению войны России против Украины.

После переговоров издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен - вместо 28 пунктов в нем осталось 19.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов.

Украинская делегация по итогам встречи сообщила об "общем понимании по ключевым условиям соглашения" и отметила, что визит президента Владимира Зеленского в США может состояться "в ближайшую возможную дату в ноябре" для дальнейших договоренностей с Трампом.

