Сі Цзіньпін зробив заяву щодо переговорів про мир в Україні

Лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Пекіні заявив, що в переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити рівну участь усіх сторін. Так він натякнув на необхідність залучення Єпропи до мирного процесу.
Про це йдеться в комюніке про результати переговорів лідерів Китаю та Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.
Читайте також: Китай відреагував на звинувачення Росії про ядерну зброю, яку нібито "передадуть Україні"
Під час обміну думками про війну Росії проти України Сі Цзіньпін висловив принципову позицію Китаю із приводу того, що ключ до пошуку рішення полягає в послідовному діалозі та переговорах.
"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - сказав лідер Китаю.
Варто зазначити, що позиція Китаю щодо обов’язкової участі європейців у переговорах про мир в Україні суперечить підходу Росії, яка фактично наполягає на досягненні домовленостей із США без урахування позиції європейців та українців.
Нагадаємо, раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай відіграє ключову роль у підтримці російської агресії проти України, і, на його думку, Пекін міг би вплинути на завершення війни одним дзвінком до Москви.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Китай наразі не демонструє зацікавленості у завершенні війни Росії проти України.
Сам Китай нещодавно заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, та виступає за продовження діалогу між сторонами.