Сі Цзіньпін зробив заяву щодо переговорів про мир в Україні

Під час обміну думками про війну Росії проти України Сі Цзіньпін висловив принципову позицію Китаю із приводу того, що ключ до пошуку рішення полягає в послідовному діалозі та переговорах.

"Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки", - сказав лідер Китаю.

Варто зазначити, що позиція Китаю щодо обов’язкової участі європейців у переговорах про мир в Україні суперечить підходу Росії, яка фактично наполягає на досягненні домовленостей із США без урахування позиції європейців та українців.