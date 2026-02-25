Китай відреагував на звинувачення Росії про ядерну зброю, яку нібито "передадуть Україні"

У Китаї не мають інформації щодо "передачі" Україні ядерної зброї від Франції та Британії, про що заявили у Росії. Водночас Пекін принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана.

Коментуючи заяву Росії про те, що Франція та Велика Британія розглядають можливість передачі ядерної зброї або пов'язаного з нею потенціалу Україні, Мао Нін заявила, що "не має відповідної інформації". "Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестись. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані", - сказала речниця МЗС.