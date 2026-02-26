RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Си Цзиньпин сделал заявление по переговорах о мире в Украине

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лидер Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Пекине заявил, что в переговорах о мире в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон. Так он намекнул на необходимость привлечения Епропы к мирному процессу.

Об этом говорится в коммюнике о результатах переговоров лидеров Китая и Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Читайте также: Китай отреагировал на обвинения России о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

Во время обмена мнениями о войне России против Украины Си Цзиньпин выразил принципиальную позицию Китая по поводу того, что ключ к поиску решения заключается в последовательном диалоге и переговорах.

"Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные беспокойства всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности", - сказал лидер Китая.

Стоит отметить, что позиция Китая относительно обязательного участия европейцев в переговорах о мире в Украине противоречит подходу России, которая фактически настаивает на достижении договоренностей с США без учета позиции европейцев и украинцев.

 

Китай может остановить войну в Украине

Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке российской агрессии против Украины, и, по его мнению, Пекин мог бы повлиять на завершение войны одним звонком в Москву.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Китай пока не демонстрирует заинтересованности в завершении войны России против Украины.

Сам Китай недавно заявил, что поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и выступает за продолжение диалога между сторонами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзКитайФридрих МерцМирные переговорыСи ЦзиньпиньВойна в Украине