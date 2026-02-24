У Китаї зробили нову заяву щодо війни в Україні
Китай заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, та виступає за продовження діалогу між сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю МЗС Китаю Мао Нін.
У Пекіні назвали свою позицію "об’єктивною і справедливою"
За словами представниці МЗС КНР, позиція Китаю щодо війни в Україні залишається незмінною.
"Позиція Китаю щодо української кризи є об’єктивною, справедливою і очевидною для всіх", - заявила Мао Нін.
Вона також підкреслила, що Китай, за її словами, не намагається отримати вигоду з війни.
"Китай ніколи не підливає масла у вогонь, ніколи не користується можливістю отримати прибуток", - сказала речниця.
Китай закликав сторони продовжити переговори
У МЗС КНР зазначили, що останні події створили можливість для діалогу, і всі сторони повинні зберегти переговорний імпульс.
"Діалог і переговори - єдиний спосіб вирішення кризи", - заявила Мао Нін.
Вона висловила сподівання, що сторони зможуть досягти всеосяжної та тривалої мирної угоди.
Китай заявив про готовність брати участь у врегулюванні
За словами речниці, Пекін готовий і надалі співпрацювати з міжнародним співтовариством для політичного врегулювання війни.
"Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль", - зазначили в МЗС КНР.
Китай може зупинити війну в Україні
Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай відіграє ключову роль у підтримці російської агресії проти України, і, на його думку, Пекін міг би вплинути на завершення війни одним дзвінком до Москви.
Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Китай наразі не демонструє зацікавленості у завершенні війни Росії проти України.