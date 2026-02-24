У Китаї зробили нову заяву щодо війни в Україні

Китай заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання війни в Україні, та виступає за продовження діалогу між сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю МЗС Китаю Мао Нін.

У Пекіні назвали свою позицію "об’єктивною і справедливою"

За словами представниці МЗС КНР, позиція Китаю щодо війни в Україні залишається незмінною.

"Позиція Китаю щодо української кризи є об’єктивною, справедливою і очевидною для всіх", - заявила Мао Нін.

Вона також підкреслила, що Китай, за її словами, не намагається отримати вигоду з війни.

"Китай ніколи не підливає масла у вогонь, ніколи не користується можливістю отримати прибуток", - сказала речниця.

Китай закликав сторони продовжити переговори

У МЗС КНР зазначили, що останні події створили можливість для діалогу, і всі сторони повинні зберегти переговорний імпульс.

"Діалог і переговори - єдиний спосіб вирішення кризи", - заявила Мао Нін.

Вона висловила сподівання, що сторони зможуть досягти всеосяжної та тривалої мирної угоди.

Китай заявив про готовність брати участь у врегулюванні

За словами речниці, Пекін готовий і надалі співпрацювати з міжнародним співтовариством для політичного врегулювання війни.

"Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль", - зазначили в МЗС КНР.