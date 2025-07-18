Сі Цзіньпін хоче влаштувати зустріч із Трампом і Путіним, - The Times

Як пише видання, ймовірно, Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.

Видання зазначає, що аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня?. Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це пошле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності", - заявив виданню один із китайських коментаторів-націоналістів Цзінь Цаньжун.

Як зазначає The Times, раніше Трамп і Сі Цзіньпін обмінялися взаємними запрошеннями на візити, проте конкретні дати не були визначені. Видання вважає, що проведення саміту в рамках військових заходів стало б слушним приводом для їхньої зустрічі.

Також повідомляється, що Сі Цзіньпін сприймає цю урочистість як можливість підкреслити солідарність із колишніми союзниками, зокрема з Росією, яка зазнала значних втрат у Другій світовій війні. Тайванський аналітик Вень-Ті Сун відзначив, що захід також допоможе відвернути увагу населення від внутрішніх політичних проблем, включно з уповільненням економічного зростання.

"Зі свого боку для Трампа візит до Китаю і зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном відповідатимуть його глибоко особистісному підходу до керівництва. Це також заспокоїть як Сі Цзіньпіна, так і Путіна, які бачили, як Трамп принижував національних лідерів, відвідуючи Вашингтон, і які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання", - пише The Times.

Трамп і Сі Цзіньпін

На початку червня Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. За даними ЗМІ, розмова лідерів відбулася на прохання глави Білого дому. Водночас подробиці діалогу не розголошувались.

2 квітня США запровадили митні тарифи на імпорт з понад 180 країн світу. Ставки становили від 10 до 49%, залежно від країни та окремих груп товарів. Вже через тиждень Білий дім призупинив на 90 днів чинність тарифів і встановив для всіх країн єдину митну ставку 10%. Втім, Китай у цьому випадку був виключенням, оскільки для нього мита на імпорт зросли до 140%. Пекін, своєю чергою, відповів Штатами 125% митами. 12 травня США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торгівельній війні.

Путін і Сі Цзіньпін

9 травня Володимир Путін проводить традиційний парад у Москві. В рамках нього лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Росію з чотириденним візитом. Раніше ЗМІ дізнались одну з тем переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна і вона не стосувалась України.

Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін зустрілися у Москві 8 травня. Вони зробили низку заяв, обмінявшись комплементарними фразами.