Сі Цзіньпін хоче влаштувати зустріч із Трампом і Путіним, - The Times

Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Як пише видання, ймовірно, Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.
Видання зазначає, що аналітики, а також деякі громадяни Китаю закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.
"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня?. Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це пошле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності", - заявив виданню один із китайських коментаторів-націоналістів Цзінь Цаньжун.
Як зазначає The Times, раніше Трамп і Сі Цзіньпін обмінялися взаємними запрошеннями на візити, проте конкретні дати не були визначені. Видання вважає, що проведення саміту в рамках військових заходів стало б слушним приводом для їхньої зустрічі.
Також повідомляється, що Сі Цзіньпін сприймає цю урочистість як можливість підкреслити солідарність із колишніми союзниками, зокрема з Росією, яка зазнала значних втрат у Другій світовій війні. Тайванський аналітик Вень-Ті Сун відзначив, що захід також допоможе відвернути увагу населення від внутрішніх політичних проблем, включно з уповільненням економічного зростання.
"Зі свого боку для Трампа візит до Китаю і зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном відповідатимуть його глибоко особистісному підходу до керівництва. Це також заспокоїть як Сі Цзіньпіна, так і Путіна, які бачили, як Трамп принижував національних лідерів, відвідуючи Вашингтон, і які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання", - пише The Times.
На початку червня Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. За даними ЗМІ, розмова лідерів відбулася на прохання глави Білого дому. Водночас подробиці діалогу не розголошувались.
2 квітня США запровадили митні тарифи на імпорт з понад 180 країн світу. Ставки становили від 10 до 49%, залежно від країни та окремих груп товарів. Вже через тиждень Білий дім призупинив на 90 днів чинність тарифів і встановив для всіх країн єдину митну ставку 10%. Втім, Китай у цьому випадку був виключенням, оскільки для нього мита на імпорт зросли до 140%. Пекін, своєю чергою, відповів Штатами 125% митами. 12 травня США і Китай домовилися про 90-денну паузу в торгівельній війні.
9 травня Володимир Путін проводить традиційний парад у Москві. В рамках нього лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Росію з чотириденним візитом. Раніше ЗМІ дізнались одну з тем переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна і вона не стосувалась України.
Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпінь та російський диктатор Володимир Путін зустрілися у Москві 8 травня. Вони зробили низку заяв, обмінявшись комплементарними фразами.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де 16 травня зустрічалися делегації України і РФ, якщо "якщо це буде доречно". Проте цього так і не сталося.
Пізніше президент США сказав, що зустрінеться з Путіним, як тільки таку зустріч зможуть організувати.
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