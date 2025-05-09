Серед питань була Україна. Відомі нові деталі розмови Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 8 травня, російський диктатор Володимир Путіна та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели чайну бесіду під час візиту останнього до Москви. Серед порушених питань була війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю.
Під час розмови Сі Цзіньпін заявив, що сьогодні світ вступив у новий період турбулентності та змін. Зокрема підкреслив важливість стратегічної стабільності між Китаєм та Росією, щоб "жодна сила не змогла зупинити розвиток й відродження двох країн", а також їх "прагнення народів до дружби".
Диктатор, своєю чергою, сказав, що обидві країни "завжди були в одному човні і підтримували один одного", а дружба між ними є "непорушною". Також наголосив на "спільному протистоянні викликам складної міжнародної обстановки", поглибленні співробітництва та "сприянню розвитку світу в напрямку справедливості, демократії та багатополярності".
Питання війни в Україні
"Глави двох держав обмінялися думками щодо кризи в Україні та інших питань. Сі зазначив, що щодо кризи (повномасштабної війни, - ред.) в Україні Китай виступає і дотримується спільного, всеосяжного, спільного і стійкого погляду на глобальну безпеку, вважаючи, що слід приділяти увагу обґрунтованим побоюванням безпеки всіх країн і усунути першопричини кризи", - пише МЗС Китаю.
Відомство додає, що російський диктатор "високо цінує" позицію Китаю щодо "політичного врегулювання української кризи", а також висловив готовність країни-терориста Росії "розпочати мирні переговори без попередніх умов".
Візит Сі Цзіньпіна до Москви
Сі Цзіньпін прибув до Москви ввечері 7 травня на запрошення Кремля для участі в заходах до святкування так званого "Дня перемоги", зокрема на параді, який проводитиметься на Червоній площі.
Вчора, 8 травня, у Москві відбулася зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним. Як писало Bloomberg, сторони досягли домовленості про поновлення обговорення проєкту будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2".
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