Трамп: зустрінуся з Путіним "як тільки зможемо це організувати"

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що це станеться як тільки таку зустріч зможуть організувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Американський президент зробив заяву перед журналістами в Абу-Дабі. Він заявив, що повертається до Вашингтона після завершення свого туру країнами Перської затоки.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, зустрінеться з Путіним "як тільки ми зможемо це організувати".

"Я думаю, що нам просто час це зробити... Ми повинні це зробити", - сказав він

Коментуючи переговори між України та Росії, які відбудуться у Туреччині, Трампа заявив: "Подивимося, що буде з Росією та Україною".

.@POTUS says he'll meet with President Putin "as soon as we can set it up": "We're going to get it done. We got to get it done." pic.twitter.com/JQPe8ifEWO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 16, 2025



Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де сьогодні зустрічаються делегації України і США. Він зазначав, що приїде, якщо "якщо це буде доречно".