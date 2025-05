Трамп: зустрінуся з Путіним "як тільки зможемо це організувати"

Американський президент зробив заяву перед журналістами в Абу-Дабі. Він заявив, що повертається до Вашингтона після завершення свого туру країнами Перської затоки.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, зустрінеться з Путіним "як тільки ми зможемо це організувати".

"Я думаю, що нам просто час це зробити... Ми повинні це зробити", - сказав він

Коментуючи переговори між України та Росії, які відбудуться у Туреччині, Трампа заявив: "Подивимося, що буде з Росією та Україною".

.@POTUS says he'll meet with President Putin "as soon as we can set it up": "We're going to get it done. We got to get it done." pic.twitter.com/JQPe8ifEWO