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Трамп: зустрінуся з Путіним "як тільки зможемо це організувати"

Дубай, П'ятниця 16 травня 2025 11:40
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Трамп: зустрінуся з Путіним "як тільки зможемо це організувати" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він заявив, що це станеться як тільки таку зустріч зможуть організувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Американський президент зробив заяву перед журналістами в Абу-Дабі. Він заявив, що повертається до Вашингтона після завершення свого туру країнами Перської затоки.

Під час спілкування з журналістами Трамп зазначив, зустрінеться з Путіним "як тільки ми зможемо це організувати".

"Я думаю, що нам просто час це зробити... Ми повинні це зробити", - сказав він

Коментуючи переговори між України та Росії, які відбудуться у Туреччині, Трампа заявив: "Подивимося, що буде з Росією та Україною".


Нагадаємо, Дональд Трамп раніше заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де сьогодні зустрічаються делегації України і США. Він зазначав, що приїде, якщо "якщо це буде доречно".

Переговори України та РФ

Делегації України та Росії сьогодні, 16 травня, проведуть перші за три роки переговори у Стамбулі. Посередником між сторонами виступить Туреччина.

Вчора президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину, де чекав на зустріч з Путіним. Втім, російський диктатор проігнорував пропозицію Зеленського щодо прямих переговорів.

Путін відправив делегацію російських чиновників низького рівня на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським - учасником переговорів у 2022 році.

Українську делегацію на переговорах з РФ у Туреччині очолює міністр оборони Рустем Умєров. Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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