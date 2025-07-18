Си Цзиньпин хочет устроить встречу с Трампом и Путиным, - The Times

Как пишет издание, вероятно, Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

Издание отмечает, что аналитики, а также некоторые граждане Китая призвали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября. Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности", - заявил изданию один из китайских комментаторов-националистов Цзинь Цаньжун.

Как отмечает The Times, ранее Трамп и Си Цзиньпин обменялись взаимными приглашениями на визиты, однако конкретные даты не были определены. Издание считает, что проведение саммита в рамках военных мероприятий стало бы подходящим поводом для их встречи.

Также сообщается, что Си Цзиньпин воспринимает это торжество как возможность подчеркнуть солидарность с бывшими союзниками, в частности с Россией, которая понесла значительные потери во Второй мировой войне. Тайваньский аналитик Вэнь-Ти Сун отметил, что мероприятие также поможет отвлечь внимание населения от внутренних политических проблем, включая замедление экономического роста.

"В свою очередь для Трампа визит в Китай и встреча с Путиным и Си Цзиньпином будут соответствовать его глубоко личностному подходу к руководству. Это также успокоит как Си Цзиньпина, так и Путина, которые видели, как Трамп унижал национальных лидеров, посещая Вашингтон, и которые рассматривают саммит в Пекине как способ контролировать как повестку дня, так и политические послания", - пишет The Times.

Трамп и Си Цзиньпин

В начале июня Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. По данным СМИ, разговор лидеров состоялся по просьбе главы Белого дома. В то же время подробности диалога не разглашались.

2 апреля США ввели таможенные тарифы на импорт из более чем 180 стран мира. Ставки составляли от 10 до 49%, в зависимости от страны и отдельных групп товаров. Уже через неделю Белый дом приостановил на 90 дней действие тарифов и установил для всех стран единую таможенную ставку 10%. Впрочем, Китай в этом случае был исключением, поскольку для него пошлины на импорт выросли до 140%. Пекин, в свою очередь, ответил Штатами 125% пошлинами. 12 мая США и Китай договорились о 90-дневной паузе в торговой войне.

Путин и Си Цзиньпин

9 мая Владимир Путин проводит традиционный парад в Москве. В рамках него лидер Китая Си Цзиньпин посещает Россию с четырехдневным визитом. Ранее СМИ узнали одну из тем переговоров Путина и Си Цзиньпина и она не касалась Украины.

В частности, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились в Москве 8 мая. Они сделали ряд заявлений, обменявшись комплементарными фразами.