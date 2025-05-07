Давнє питання. Bloomberg дізнався одну з тем переговорів Сі Цзіньпіна і Путіна

Переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним включатимуть давнє питання. Йдеться про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня включатимуть обговорення проекту газопроводу "Сила Сибіру 2".

"Це дасть змогу відновити дискусії, які протягом багатьох років були ускладнені через розбіжності щодо вартості, маршруту та терміновості проєкту", - йдеться у статті.

Передумови для переговорів щодо газопроводу "Сила Сибіру 2"

Як зазначається, Москва давно намагалася укласти угоду по лінії "Сила Сибіру 2" - щоб зміцнити зв'язки, але також і збільшити потоки газу для найбільшого у світі імпортера енергії.

"Росія стає дедалі залежнішою від продажів до Китаю, оскільки вона щосили намагається замінити європейський ринок, який різко скоротився після вторгнення в Україну 2022 року", - зазначають журналісти причини активізації переговорів із цього питання.

Своєю чергою, для Пекіна, з іншими варіантами поставок і політикою диверсифікації імпорту, угода є набагато менш актуальною.

" Однак економічна напруженість по обидва боки може наблизити їх на крок до компромісу: Росія перебуває під жорсткими західними санкціями, а власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять більш дешевий газ привабливим", - пишуть автори.

За словами людей, знайомих із перебігом урядових обговорень, "Пекін, можливо, буде готовий вийти з глухого кута", дозволивши переговори за вищою ціною продажу, ніж та, яка розглядалася раніше.

Тепер він намагається встановити ставку між внутрішньою ціною на газ у Росії і тією, яку він платить за газ початковим трубопроводом "Сила Сибіру", що почав постачати паливо 2019 року.

Водночас, як констатують видання, є й пункти, щодо яких між РФ і Китаєм досі немає консенсусу.

Китай наполягатиме на прямому з'єднанні, вважаючи за краще уникати шляху через Монголію. " Сила Сибіру 2" дасть змогу Росії постачати додатково 50 млрд кубометрів на рік і дасть змогу Китаю замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу .

Для порівняння, Росія розраховує постачати 38 млрд кубометрів трубопровідного газу до Китаю цього року, оскільки початкова "Сила Сибіру" досягає проектної потужності.

Переговори тривають уже багато років

Проте переговори про зв'язок тривають уже багато років, причому Пекін утримується навіть від попередньої угоди, тоді як Москва неодноразово сповіщала про швидку угоду.