Швидкісні поїзди УЗ перестали доїжджати до Харкова: пасажирам пояснили, що сталось

"Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух швидкісних поїздів "Інтерсіті" до Харкова. Пасажирам доведеться змінити план своїх подорожей.
Докладніше про ситуацію, яка склалась, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Раніше видання "Думка" оприлюднило інформацію про те, що ввечері 17 березня пасажири, які заздалегідь придбали залізничні квитки на потяги класу "Інтерсіті" з Харкова до Києва, почали отримувати у застосунку УЗ повідомлення:
Так, пасажирам рейсу №723 "Харків - Київ" (який мав би відправитися з Харкова сьогодні, 18 березня, о 13:12) розповіли, що "у зв'язку з впливом бойових дій курсування поїзда... тимчасово обмежене від станції "Полтава-Південна".
Людям запропонували - за вже придбаними квитками - сісти о 13:50 на поїзд №223 "Харків - Полтава".
Далі - на станції "Полтава-Південна" - можна пересісти на рейс №723 "Полтава - Київ".
У додатку УЗ уточнили, що "поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть зорієнтуватися під час пересадки".
"Розуміємо, що такі зміни можуть спричинити певні незручності, однак вони є вимушеними та запроваджені для забезпечення стабільного руху", - повідомили громадянам.
Представник Південної залізниці у коментарі кореспондентові видання підтвердив, що поїзди "Інтерсіті" до міста Харків поки що не курсують.
"Єдине, що я можу вам сказати, що це - дійсно так. Дійсно поїзди не їдуть. Але офіційну інформацію видасть офіційний канал "Укрзалізниці". Наразі так, це дійсно правда", - сказав представник компанії.
Він уточнив також, що обмеження стосуються всіх потягів "Інтерсіті" до Харкова та стартують відсьогодні - з середи, 18 березня.
Для отримання вичерпної інформації щодо цієї ситуації людям порадили звертатися до пасажирської кампанії "Укрзалізниця".
О 10:47 середи, 18 березня, про статус сполучення поїздами "Інтерсіті" на маршруті "Київ - Харків" розповіли у прес-службі УЗ.
"Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів "Інтерсіті" на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах", - повідомили пасажирам.
Уточнюється, що останніми тижнями поїзди між Харковом та Полтавою - через обмеження енергопостачання - курсували з резервними тепловозами.
Це призводило до затримок до 3 годин.
"В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години", - додали в УЗ.
Отже, графіки руху швидкісних поїздів було скориговано - запроваджено стикувальні маршрути:
Наголошується, що наразі там:
Насамкінець в "Укрзалізниці" повідомили: "Планується, що курсування "Інтерсіті" до Харкова буде відновлено до кінця березня".
"Інші маршрути "Укрзалізниці" з/до Харкова курсують без змін", - підсумували у компанії.
