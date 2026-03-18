Скоростные поезда УЗ перестали доезжать до Харькова: пассажирам объяснили, что случилось

"Укрзализныця" временно ограничила движение скоростных поездов "Интерсити" в Харьков. Пассажирам придется изменить план своих путешествий.

Ранее издание "Думка" обнародовало информацию о том, что вечером 17 марта пассажиры, которые заранее приобрели железнодорожные билеты на поезда класса "Интерсити" из Харькова в Киев, начали получать в приложении УЗ сообщения:
Так, пассажирам рейса №723 "Харьков - Киев" (который должен был бы отправиться из Харькова сегодня, 18 марта, в 13:12) рассказали, что "в связи с влиянием боевых действий курсирование поезда... временно ограничено от станции "Полтава-Южная".
Людям предложили - по уже приобретенным билетам - сесть в 13:50 на поезд №223 "Харьков - Полтава".
Далее - на станции "Полтава-Южная" - можно пересесть на рейс №723 "Полтава - Киев".
В приложении УЗ уточнили, что "поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки".
"Понимаем, что такие изменения могут вызвать определенные неудобства, однако они являются вынужденными и введены для обеспечения стабильного движения", - сообщили гражданам.
Представитель Южной железной дороги в комментарии корреспонденту издания подтвердил, что поезда "Интерсити" в город Харьков пока не курсируют.
"Единственное, что я могу вам сказать, что это - действительно так. Действительно поезда не едут. Но официальную информацию выдаст официальный канал "Укрзализныци". Сейчас да, это действительно правда", - сказал представитель компании.
Он уточнил также, что ограничения касаются всех поездов "Интерсити" в Харьков и стартуют с сегодняшнего дня - со среды, 18 марта.
Для получения исчерпывающей информации по этой ситуации людям посоветовали обращаться в пассажирскую кампанию "Укрзализныця".
В 10:47 среды, 18 марта, о статусе сообщения поездами "Интерсити" на маршруте "Киев - Харьков" рассказали в пресс-службе УЗ.
"Сейчас имеем временное ограничение курсирования поездов "Интерсити" на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами в Харьков в спальных вагонах", - сообщили пассажирам.
Уточняется, что в последние недели поезда между Харьковом и Полтавой - из-за ограничения энергоснабжения - курсировали с резервными тепловозами.
Это приводило к задержкам до 3 часов.
"В отдельные дни прибытие происходило уже после начала комендантского часа", - добавили в УЗ.
Следовательно, графики движения скоростных поездов были скорректированы - введены стыковочные маршруты:
Отмечается, что сейчас там:
В завершение в "Укрзализныце" сообщили: "Планируется, что курсирование "Интерсити" в Харьков будет восстановлено до конца марта".
"Другие маршруты "Укрзализныци" из/в Харьков курсируют без изменений", - подытожили в компании.
