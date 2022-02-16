ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля

Новина українською →
Пекин, Среда 16 февраля 2022 19:55
Зимние Олимпийские игры-2022: когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля Фото: Канада и США сойдутся в финале хоккейного турнира среди женщин (AP Photo)
Автор: Антон Федорцив

В четверг, 17 февраля, разыграют шесть комплектов наград. Украинские спортсмены в этот день участвовать в соревнованиях не будут.

Расписание олимпийских сражений за медали и время трансляции соревнований подскажет РБК-Украина.

В тринадцатый соревновательный день разыграют 6 комплектов наград. Финалы запланированы в женском хоккее, горнолыжном спорте, фристайле, конькобежном спорте, в фигурном катании и лыжном двоеборье.

В прямом эфире олимпийский турнир можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт". Часть соревнований покажет телеканал UA: Первый. Начало трансляции в 06:01 по киевскому времени.

В 06:10 начнется финал хоккейного турнира среди женщин. Олимпийское "золото" прогнозируемо разыграют сборные Канады и США. Бронзовые награды оформили финки.

Соревнование в суперкомбинации среди женщин назначены на 08:00. Горнолыжницы будут бороться за медали в слаломе. На старт выйдут 26 спортсменок.

Финал в женском фристайле (дисциплина – ски-кросс) начнется в 09:20. Действующая чемпионка Келси Серва завершила карьеру и не сможет защитить завоеванный в Пхенчхане титул.

В конькобежном спорте состоится финал среди женщин. На дистанции 1000 м победителя будут определять 15 спортсменок. Старт соревнований в 10:30.

Женщины будут соревноваться и в фигурном катании. Они покажут произвольную программу, начиная с 12:00. На льду появятся 25 лучших фигуристок планеты.

Наконец командные соревнования в лыжном двоеборье начнутся в 13:00. Мужчины на первом этапе будут прыгать с трамплина. На втором же – побегут эстафету 4х5 км.

К слову, раньше подвели итоги 16 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Украина завоевала первую награду в Китае.

Напомним, что украинская лыжница провалила допинг-тест на зимней Олимпиаде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед