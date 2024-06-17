У Швейцарії відбувся саміт миру, а Чехія передала перші снаряди Україні: новини за вихідні

На вихідних у Швейцарії пройшов глобальний саміт миру за ініціативою президента Володимира Зеленського. А перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених за ініціативою Чехії, вже прибувають до України.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Перші партії снарядів у рамках ініціативи Чехії вже прибувають до України

"Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів", - повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

За словами глави МЗС, вже 20 країн зобов'язалися брати участь в ініціативі з закупки артилерійських боєприпасів для української армії. П'ять держав надіслали кошти - Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада. Ці угоди вже у процесі виконання.

Шольц назвав так званий "мирний план" Путіна щодо України несерйозним

"У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини.

Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.

"Ми - не сторона конфлікту". У НАТО поставили крапку щодо відправки військ до України

"НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні. Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що Альянс не є стороною конфлікту. Це відкидає можливість відправки західних військ до України.

Угорщина припинила блокувати переговори про вступ України з ЄС: в Будапешті пояснили причину

Як розповів глава МЗС Угорщини, у Брюсселі пройшли запеклі дебати та було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені в рамковий документ для переговорів з Україною.

"Тож тепер ми маємо документ з Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки", - повідомив Петер Сійярто.

Зеленський зробив заяву щодо участі Росії в саміті миру

"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо, якби Росія була зацікавлена в мирі, - не було б війни", - наголосив президент на пленарному засіданні саміту миру в Швейцарії.

За його словами, зраза світ повинен вирішити разом, що означає справедливий мир та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН.

"Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни", - додав Зеленський.

Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію ПА ОБСЄ

"Влада Румунії вирішила не допустити делегацію РФ до участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ. Цей захід буде застосовано до всіх членів делегації, парламентаріїв і технічного персоналу. Рішення також спрямоване проти Білорусі, яка підтримує війну, розпочату РФ", - сказав речник МЗС Румунії Раду Філіп.

"Лялька Путіна". Дуда жорстко пройшовсь по Лукашенку на саміті миру

"Тільки Росія винна за війну. Але це не означає, що Росія діє сама. Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив армії РФ напасти на Україну з території Білорусі, але й ініціював низку гібридних атак проти Польщі та Балтійських держав. Атак, які тривають понад 3 роки", - сказав президент Польщі на саміті миру в Швейцарії.

У Кабміні пообіцяли річну бронь від мобілізації для аграріїв

Працівники аграрного сектору отримають бронь від мобілізації для того, щоб створити умови безпечного збору врожаю, заявив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, наявні "броні" аграріїв вже було автоматично подовжено на три місяці. А друге бронювання надаватиметься працівникам агросектору на рік замість 6 місяців.

Ізраїль оголосив про введення "тактичних пауз" у наступі у Секторі Газа

Як повідомила армія оборони Ізраїля, з 15 червня в операції на півдні Сектора Газа будуть вводитися щоденні перерви. Вони триватимуть вісім годин з 8:00 до 19:00 вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП "Керем-Шалом".

Ізраїльські військові пояснили, що вдалися до такого кроку задля постачання гуманітарної допомоги.

Норвегія виділила Україні мільйони доларів на ремонт енергетики

Про це оголосив прем'єр-міністр Норвегії на саміті миру.

Уряд Норвегії надасть Україні 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) на допомогу в ремонті енергетичної інфраструктури. Вже вирішено, що 120 мільйонів крон підуть на ремонт енергетики у Харкові.

Через місяці, а не роки. Зеленський розповів, коли буде другий саміт миру

"Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Ми маємо діяти швидко. Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже до завершення війни та справедливого і тривалого миру", - заявив президент України.

Він додав, що вже є країни, які хочуть прийняти другий саміт миру.

"Ми почали переговори з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення", - сказав Зеленський.

Чим для України закінчився саміт миру і що буде далі

Успішне проведення саміту миру, безумовно, було одним із головних завдань української дипломатії на поточний рік. У сухому залишку, за підсумками дводенного заходу, його можна занести Україні в актив.

Про те, чого Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло, як події розвиватимуться далі і в чому роль Дональда Трампа – читайте в матеріалі РБК-Україна.

До виборів у США. Глава МЗС Швейцарії назвав можливі терміни другого саміту миру

За словами глави МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіса, метою наступного саміту буде питання того, як прокласти шлях до миру в Україні.

Він зауважив, що наступна зустріч пройде вже у найближчі 5 місяців, ймовірно, до президентських виборів у США в листопаді.

Відключення світла будуть жорсткішими до кінця липня: в "Укренерго" пояснили причину

Як розповів глава "Укренерго" Володимир Кудрицький, через ситуацію в енергосистемі відключень світла може бути більше у період з 11:00 до 23:00, ніж у решту часу доби.

"Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так - досить суттєвими", - пояснив він.

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