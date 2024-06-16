Через місяці, а не роки. Зеленський розповів, коли буде другий саміт миру

Україна не має часу для довготривалої роботи над тим, як прийти до миру у війни з Росією. Треба діяти швидко.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за результатами саміту миру у Швейцарії.

"Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Ми маємо діяти швидко. Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже до завершення війни та справедливого і тривалого миру", - сказав Зеленський.

За його словами, вже є низка країни, які хочуть прийняти другий саміт миру у себе й Україна вже почала обговорювати це питання.

"Ми почали переговори з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення", - підкреслив президент.

Саміт миру у Швейцарії

Цими вихідними у Швейцарії проходить глобальний саміт миру, організований за ініціативою президента Володимира Зеленського. Основою саміту стала українська формула миру, а участь у ньому беруть близько 100 країн та міжнародних організацій.

Раніше Зеленський озвучив свої очікування від першого саміту миру.

Детально про те, про що йдеться у формулі миру, які розглянуть під час саміту у Швейцарії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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