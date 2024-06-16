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Відключення світла будуть жорсткішими до кінця липня: в "Укренерго" пояснили причину

Україна, Неділя 16 червня 2024 21:01
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Відключення світла будуть жорсткішими до кінця липня: в "Укренерго" пояснили причину Фото: Володимир Кудрицький, голова "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

До кінця липня в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі. Тому відключення світла можуть бути жорсткішими у наступні кілька тижнів.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільного".

Як розповів Кудрицький, через ситуацію в енергосистемі відключень світла може бути більше у період з 11:00 до 23:00, ніж у решту часу доби.

"Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так - досить суттєвими", - пояснив він.

За словами Кудрицького, на величину дефіциту впливають три фактори: ремонти атомних електростанцій, величини імпорту та погода, яка впливає на споживання електрики.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через російські масовані атаки на українські ТЕЦ, теплові та гідроелектростанції в Україні виник значний дефіцит електроенергії. Тому в Україні почали вводити графіки відключень світла.

В "Укренерго" вже попереджали, що в середині літа ситуація в енергосистемі може бути найважчою.

Нагадаємо, завтра світло в Україні будуть вимикати у період з 8:00 до 24:00.

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