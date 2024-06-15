ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію ПА ОБСЄ

Бухарест, Субота 15 червня 2024 18:56
UA EN RU
Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію ПА ОБСЄ Фото: Росію та Білорусь не пустили на сесію ПА ОБСЄ (flickr.com rossamagnolia)
Автор: Дмитро Левицький

Румунія не видала візи делегаціям Росії та Білорусі для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Сесія ПА ОБСЄ відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунський портал news.ro.

"Влада Румунії вирішила не допустити делегацію РФ до участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ. Цей захід буде застосовано до всіх членів делегації, парламентаріїв і технічного персоналу. Рішення також спрямоване проти Білорусі, яка підтримує війну, розпочату РФ", - сказав речник МЗС Румунії Раду Філіп.

Як пояснив речник МЗС, рішення румунської сторони базується на відомій і послідовній позиції Румунії щодо РФ, в контексті загарбницької війни, що триває проти України.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Вона об'єднує 57 країн з Європи, Азії та Північної Америки. Серед учасників ОБСЄ є Росія, Білорусь та Україна.

Нагадаємо, у лютому 2024 року ОБСЄ активувала "Московський механізм" для розслідування щодо цивільних українців, яких РФ тримає в заручниках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Російська Федерація Білорусь Румунія
NEWS
У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд
У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку