Румунія не пустить Росію та Білорусь на сесію ПА ОБСЄ

Румунія не видала візи делегаціям Росії та Білорусі для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Сесія ПА ОБСЄ відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунський портал news.ro .

"Влада Румунії вирішила не допустити делегацію РФ до участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ. Цей захід буде застосовано до всіх членів делегації, парламентаріїв і технічного персоналу. Рішення також спрямоване проти Білорусі, яка підтримує війну, розпочату РФ", - сказав речник МЗС Румунії Раду Філіп.

Як пояснив речник МЗС, рішення румунської сторони базується на відомій і послідовній позиції Румунії щодо РФ, в контексті загарбницької війни, що триває проти України.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Вона об'єднує 57 країн з Європи, Азії та Північної Америки. Серед учасників ОБСЄ є Росія, Білорусь та Україна.