"Лялька Путіна". Дуда жорстко пройшовсь по Лукашенку на саміті миру

Саме Російська Федерація винна у війні в Україні, однак агресор не діє сам - їм допомагає Білорусь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на саміті миру у Швейцарії.

У своїй промові Дуда заявив, що саме білоруський диктатор Олександр Лукашенко дозволив Росії напасти на Україну.

"Тільки Росія винна за війну. Але це не означає, що Росія діє сама. Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив армії РФ напасти на Україну з території Білорусі, але й ініціював низку гібридних атак проти Польщі та Балтійських держав. Атак, які тривають понад 3 роки", - сказав Дуда.

Варто зауважити, що відносини між Польщею та Білоруссю значно погіршились. Зокрема через потік нелегальних мігрантів, які прямують до Польщі з боку кордону з Білоруссю.

Білорусь допомагає Росії у війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь допомагає країні агресору. Зокрема Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Через це українські прикордонники продовжують посилювати охорону на кордоні.

Також нещодавно Лукашенко сказав, що Білорусь "не хоче воювати", проте готується до цього. За його словами, критика з боку "недружніх країн" означає те, що Білорусь нібито "робить все правильно". Також він підкреслив, що його країні нікому і нічим не загрожує.

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