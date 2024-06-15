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Зеленський зробив заяву щодо участі Росії в саміті миру

Субота 15 червня 2024 19:34
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Зеленський зробив заяву щодо участі Росії в саміті миру Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росію не запросили на перший саміт миру, який сьогодні стартував у Швейцарії, адже країна-агресор не зацікавлена в мирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.

"Зараз тут немає Росії. Чому? Бо, якби Росія була зацікавлена в мирі, - не було б війни", - сказав Зеленський.

За його словами, світ повинен вирішити разом, що означає справедливий мир та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН.

"Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни", - додав президент.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо України. У заході бере участь 101 країна та міжнародна організація.

Водночас на перший саміт миру не запросили Росію. Можливо, країна-агресор братиме участь у наступній зустрічі.

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