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В Україні аграрії зможуть на рік отримати бронь від мобілізації, - міністр

Субота 15 червня 2024 22:06
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В Україні аграрії зможуть на рік отримати бронь від мобілізації, - міністр Ілюстративне фото: в Україні аграрії зможуть на рік отримати бронь від мобілізації (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Працівники аграрного сектору отримають річну бронь від мобілізації для того, щоб створити умови безпечного збору врожаю.

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, наявні "броні" аграріїв вже було автоматично подовжено на три місяці. А друге бронювання надаватиметься працівникам агросектору на рік замість 6 місяців.

Він пояснив, що загальна норма бронювання - до 50%, але для частини спеціальностей можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

"По певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - зазначив Висоцький.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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