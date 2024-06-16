Окупанти просунулися під Куп’янськом і Авдіївкою: карти ISW

Російські окупанти 15 червня просунулися на південний схід від Куп’янська Харківської області і на північний захід від Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

15 червня українські джерела та західні ЗМІ широко поширювали неперевірені заяви про те, що українські сили оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки солдатів у полон у Вовчанську Харківської області, але ISW не може підтвердити ці заяви.

Це нібито сталося в районі Агрегатного заводу.

Російські Telegram-канали стверджували, що російські війська повністю контролюють околиці Агрегатного заводу, хоча ISW не спостерігає жодного візуального підтвердження цього твердження або твердження про те, що українські війська оточили завод.

Російські війська 15 червня продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 - Луганська область

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська на тлі продовження російських наземних атак уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 15 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Берестового (на південний схід від Куп’янська).

Операція №3 - Донецька область

15 червня російські війська продовжували наступальні дії під Сіверськом, але жодних підтверджених наступів не зробили.

15 червня російські війська продовжили наступ на схід від Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Український Генштаб повідомив, що 14 і 15 червня тривали бої біля Часового Яру та Андріївки.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 15 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 червня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від і далі в межах південного Сокіла (на північний захід від Авдіївки) під час механізованого бою.

Російські війська також продовжували наступати на північний захід від Авдіївки в районі Новоолександрівки, Калинового, Новопокровського та Євгенівки .

Російські війська 15 червня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти також продовжили наземні атаки на захід від Донецька поблизу Красногорівки і на південний захід від Донецьк поблизу Побєди, Солодкого та Водяного.

15 червня російські війська продовжили наземні обстріли в районі кордону Донецької і Запорізької областей, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська також продовжували наземні атаки на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

15 червня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Тривали позиційні бойові дії поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

15 червня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бої тривали поблизу Кринок, Козачих Лагерів та на островах у дельті Дніпра.