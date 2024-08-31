У Швейцарії пропонують переглянути нейтралітет через війну в Україні

Експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії, створена Міністерством оборони, запропонувала уряду країни переглянути нейтралітет. Акцент на військовому співробітництві з НАТО та Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів - як усередині країни, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з метою прояснити її позицію зростає", - йдеться в доповіді.

Експерти не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО, але закликають поглибити звʼязки з Альянсом і ЄС для спільної підготовки, захисту від балістичних ракет, двосторонніх і багатосторонніх навчань.

Мало того у доповіді закликають збільшити військові витрати до 1% ВВП до 2030 року. Зараз же Швейцарія витрачає на оборону 0,76% ВВП.

Автори доповіді також радять зняти заборону на реекспорт зброї, адже наразі Берн забороняє продавати озброєння країнам, які перебувають у стані війни. Через це експорт зброї торік скоротився на 27% і становив менше ніж 746 мільйонів євро.

Нинішній нейтралітет також вплинув на відносини Швейцарії з іншими країнами, які хотіли б відправити в Україну зброю зі швейцарськими компонентами, але не можуть.