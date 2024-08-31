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У Швейцарії пропонують переглянути нейтралітет через війну в Україні

Швейцарія, Субота 31 серпня 2024 19:09
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У Швейцарії пропонують переглянути нейтралітет через війну в Україні Фото: у Швейцарії запропонували переглянути нейтралітет через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії, створена Міністерством оборони, запропонувала уряду країни переглянути нейтралітет. Акцент на військовому співробітництві з НАТО та Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів - як усередині країни, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з метою прояснити її позицію зростає", - йдеться в доповіді.

Експерти не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО, але закликають поглибити звʼязки з Альянсом і ЄС для спільної підготовки, захисту від балістичних ракет, двосторонніх і багатосторонніх навчань.

Мало того у доповіді закликають збільшити військові витрати до 1% ВВП до 2030 року. Зараз же Швейцарія витрачає на оборону 0,76% ВВП.

Автори доповіді також радять зняти заборону на реекспорт зброї, адже наразі Берн забороняє продавати озброєння країнам, які перебувають у стані війни. Через це експорт зброї торік скоротився на 27% і становив менше ніж 746 мільйонів євро.

Нинішній нейтралітет також вплинув на відносини Швейцарії з іншими країнами, які хотіли б відправити в Україну зброю зі швейцарськими компонентами, але не можуть.

Зауважимо, що раніше Швейцарія відмовила Німеччині щодо реекспорту боєприпасів в Україну. Однак після чергової відмови у листопаді 2022 року в парламенті ФРН закликали депутатів переглянути логістику постачання боєприпасів через Швейцарію, яка відмовляється передавати Україні снаряди до зенітних установок Gepard.

Проте Швейцарія все одно заявила, що не планує через свій нейтралітет дозволяти реекспорт на Україну поставлених Німеччині та Іспанії швейцарських озброєнь.

Однак минулого року комісія з політики безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії ухвалила подання, яке передбачало дозвіл на реекспорт зброї з третіх країн для України.

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Швейцарія Нейтралітет України Війна Росії проти України
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