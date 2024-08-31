В Швейцарии предлагают пересмотреть нейтралитет из-за войны в Украине
Экспертная рабочая группа по вопросам безопасности Швейцарии, созданная Министерством обороны, предложила правительству страны пересмотреть нейтралитет. Акцент на военном сотрудничестве с НАТО и Европейским Союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"После нападения России на Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов – как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить ее позицию растет", - говорится в докладе.
Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают углубить связи с Альянсом и ЕС для совместной подготовки, защиты от баллистических ракет, двусторонних и многосторонних учений.
Более того, в докладе призывают увеличить военные расходы до 1% ВВП к 2030 году. В настоящее время Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП.
Авторы доклада также советуют снять запрет на реэкспорт оружия, ведь Берн запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны. Из-за этого экспорт оружия в прошлом году сократился на 27% и составил менее 746 миллионов евро.
Нынешний нейтралитет также повлиял на отношения Швейцарии с другими странами, которые хотели отправить в Украину оружие со швейцарскими компонентами, но не могут.
Заметим, что ранее Швейцария отказала Германии по поводу реэкспорта боеприпасов в Украину. Однако после очередного отказа в ноябре 2022 года в парламенте ФРГ призвали депутатов пересмотреть логистику поставок боеприпасов через Швейцарию, которая отказывается передавать Украине снаряды в зенитные установки Gepard.
Однако Швейцария все равно заявила, что не планирует из-за своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.
Однако в прошлом году комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии приняла представление, предусматривающее разрешение на реэкспорт оружия из третьих стран для Украины.
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