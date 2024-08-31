В Швейцарии предлагают пересмотреть нейтралитет из-за войны в Украине

Экспертная рабочая группа по вопросам безопасности Швейцарии, созданная Министерством обороны, предложила правительству страны пересмотреть нейтралитет. Акцент на военном сотрудничестве с НАТО и Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"После нападения России на Украину нейтралитет вновь стал предметом политических дебатов – как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить ее позицию растет", - говорится в докладе.

Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО, но призывают углубить связи с Альянсом и ЕС для совместной подготовки, защиты от баллистических ракет, двусторонних и многосторонних учений.

Более того, в докладе призывают увеличить военные расходы до 1% ВВП к 2030 году. В настоящее время Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП.

Авторы доклада также советуют снять запрет на реэкспорт оружия, ведь Берн запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны. Из-за этого экспорт оружия в прошлом году сократился на 27% и составил менее 746 миллионов евро.

Нынешний нейтралитет также повлиял на отношения Швейцарии с другими странами, которые хотели отправить в Украину оружие со швейцарскими компонентами, но не могут.