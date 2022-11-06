"Може, й нам не дасть". Німеччина образилася на Швейцарію через набої до Gepard
У парламенті ФРН закликають депутатів переглянути логістику постачання боєприпасів через Швейцарію, яка відмовляється передавати Україні набої до зенітних установок Gepard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.de.
Власну позицію Швейцарія обґрунтовує своїм статусом нейтральної країни. Оцінюючи ситуацію, голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман наголосила, що відмова Швейцарії передавати боєприпаси, необхідні у кризових зонах, може загрожувати національній безпеці самої Німеччини.
"Німеччина більше не може – як у випадку зі швейцарськими боєприпасами для Gepard – ставити себе у залежність. Що насправді станеться, якщо Німеччина чи одна з країн НАТО зазнають нападу, а боєприпаси, вироблені у Швейцарії, не будуть доставлені через цей "нейтралітет"?", - запитала Штрак-Циммерман.
Очільник парламентського комітету зазначила, що Бундесвер отримує зі Швейцарії боєприпаси не тільки до зенітних установок Gepard, а також до системи зенітного озброєння Mantis, озброєння бойової машини піхоти Puma та бойових літаків Tornado й Eurofighter.
"З погляду безпекової політики світ змінився з 24 лютого, і Німеччина має негайно перевірити відповідні маршрути доставки при замовленні боєприпасів і при необхідності - змінити або скоригувати їх", - заявила депутатка.
Нагадаємо, зенітні установки Gepard, передані Бундесвером Україні після виведення з експлуатації, оснащені спареною 35-мм гарматою швейцарського виробника озброєнь Oerlikon. При цьому міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-мм боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.
Раніше повідомлялось, що на початку червня Швейцарія вперше відхилила експортний запит федерального уряду Німеччини на постачання близько 12 400 снарядів Gepard.
На початку листопада Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини щодо дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в Україну. Уряд заявив, що такий крок порушить швейцарський нейтралітет.
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