"Може, й нам не дасть". Німеччина образилася на Швейцарію через набої до Gepard

У парламенті ФРН закликають депутатів переглянути логістику постачання боєприпасів через Швейцарію, яка відмовляється передавати Україні набої до зенітних установок Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.de .

Власну позицію Швейцарія обґрунтовує своїм статусом нейтральної країни. Оцінюючи ситуацію, голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман наголосила, що відмова Швейцарії передавати боєприпаси, необхідні у кризових зонах, може загрожувати національній безпеці самої Німеччини.

"Німеччина більше не може – як у випадку зі швейцарськими боєприпасами для Gepard – ставити себе у залежність. Що насправді станеться, якщо Німеччина чи одна з країн НАТО зазнають нападу, а боєприпаси, вироблені у Швейцарії, не будуть доставлені через цей "нейтралітет"?", - запитала Штрак-Циммерман.

Очільник парламентського комітету зазначила, що Бундесвер отримує зі Швейцарії боєприпаси не тільки до зенітних установок Gepard, а також до системи зенітного озброєння Mantis, озброєння бойової машини піхоти Puma та бойових літаків Tornado й Eurofighter.

"З погляду безпекової політики світ змінився з 24 лютого, і Німеччина має негайно перевірити відповідні маршрути доставки при замовленні боєприпасів і при необхідності - змінити або скоригувати їх", - заявила депутатка.

Нагадаємо, зенітні установки Gepard, передані Бундесвером Україні після виведення з експлуатації, оснащені спареною 35-мм гарматою швейцарського виробника озброєнь Oerlikon. При цьому міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-мм боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.