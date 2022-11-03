ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну

Новость на русском →
Швейцарія, Четвер 03 листопада 2022 15:37
Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну Фото: Швейцарія відмовилася дозволити постачання боєприпасів в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини щодо дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в Україну. Уряд заявив, що такий крок порушить швейцарський нейтралітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням дозволити поставити 12 400 набоїв швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін уже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

Але міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав ту саму відповідь, що й швейцарський уряд у червні, коли він відхилив запит.

"Згідно з принципом закону про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявили в уряді.

При цьому наголошується, що "оскільки правова ситуація залишається незмінною, узгодження передачі Німеччиною швейцарської військової техніки Україні, як і раніше, неможливе".

35-мм снаряди спочатку постачалися швейцарськими компаніями німецької армії кілька десятиліть тому за умови, що вона не може реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія Війна Росії проти України
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України