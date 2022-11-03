Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну

Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини щодо дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в Україну. Уряд заявив, що такий крок порушить швейцарський нейтралітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням дозволити поставити 12 400 набоїв швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін уже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

Але міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав ту саму відповідь, що й швейцарський уряд у червні, коли він відхилив запит.

"Згідно з принципом закону про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявили в уряді.

При цьому наголошується, що "оскільки правова ситуація залишається незмінною, узгодження передачі Німеччиною швейцарської військової техніки Україні, як і раніше, неможливе".

35-мм снаряди спочатку постачалися швейцарськими компаніями німецької армії кілька десятиліть тому за умови, що вона не може реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.