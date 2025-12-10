У Швейцарії обрали нового президента: хто ним став
Швейцарський парламент обрав міністра економіки Гі Пармеліна президентом країни на 2026 рік, змінивши на цій посаді міністра фінансів Карін Келлер-Саттер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Хоча президентська роль здебільшого церемоніальна, вона привернула увагу через торгівельні переговори з США. Минулого року Карін Келлер-Саттер безпосередньо брала участь у контактах із Білим домом щодо тарифів.
Після її квітневого дзвінка президенту США Дональду Трампу, він призупинив частину торговельної атаки на Швейцарію. Інші спроби переговорів у липні не принесли успіху.
До компетенції 66-річного міністра економіки входить торгівля, і під його керівництвом Швейцарія уклала угоду зі США в середині листопада. Нові тарифи - 15% на більшість товарів проти 39% раніше - ще не набули чинності.
Пармелін родом із франкомовної частини країни і є членом Федеральної ради з найдовшим стажем. Він вже обіймав посаду президента у 2021 році. Член правої Швейцарської народної партії, має освіту виноградаря.
Як президент, Пармелін виступить із вітальним словом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні, куди цього року приїде Дональд Трамп - вперше з 2020 року.
Позиція президента у Швейцарії щорічно переходить за черговістю між сімома членами Федеральної ради.
Роль переважно церемоніальна, але може впливати на міжнародні переговори, як показав досвід Келлер-Саттер у США.
Торгівельна угода зі США стала важливою для Швейцарії через зниження тарифів і захист економічних інтересів країни.
Повернення Пармеліна на посаду президента підкреслює стабільність і досвід у керівництві країною, особливо на міжнародній арені.
Допомога Україні від Швейцарії
Раніше ми писали, що швейцарський бізнес планує виділити понад 100 мільйонів доларів на відновлення та розвиток України. Проєкти охоплюватимуть енергетику, інфраструктуру, житло, охорону здоров’я, освіту та гуманітарне розмінування.
Ініціативи реалізовуватимуться, зокрема, у прифронтових регіонах та на деокупованих територіях.
Також нагадаємо, уряд Швейцарії виділив на підтримку України 5 млрд швейцарських франків (приблизно 6,3 млрд доларів). Фінансування надаватиметься протягом наступних років для комплексного відновлення країни.
Раніше швейцарська компанія PFIFFNER-Group пообіцяла передати Україні енергетичне обладнання, вартість якого оцінюється в 100 тисяч франків (близько 126 тисяч доларів).