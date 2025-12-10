У Швейцарії обрали нового президента: хто ним став

Швейцарський парламент обрав міністра економіки Гі Пармеліна президентом країни на 2026 рік, змінивши на цій посаді міністра фінансів Карін Келлер-Саттер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Хоча президентська роль здебільшого церемоніальна, вона привернула увагу через торгівельні переговори з США. Минулого року Карін Келлер-Саттер безпосередньо брала участь у контактах із Білим домом щодо тарифів.

Після її квітневого дзвінка президенту США Дональду Трампу, він призупинив частину торговельної атаки на Швейцарію. Інші спроби переговорів у липні не принесли успіху.

До компетенції 66-річного міністра економіки входить торгівля, і під його керівництвом Швейцарія уклала угоду зі США в середині листопада. Нові тарифи - 15% на більшість товарів проти 39% раніше - ще не набули чинності.

Пармелін родом із франкомовної частини країни і є членом Федеральної ради з найдовшим стажем. Він вже обіймав посаду президента у 2021 році. Член правої Швейцарської народної партії, має освіту виноградаря.

Як президент, Пармелін виступить із вітальним словом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні, куди цього року приїде Дональд Трамп - вперше з 2020 року.

Позиція президента у Швейцарії щорічно переходить за черговістю між сімома членами Федеральної ради.

Роль переважно церемоніальна, але може впливати на міжнародні переговори, як показав досвід Келлер-Саттер у США.

Торгівельна угода зі США стала важливою для Швейцарії через зниження тарифів і захист економічних інтересів країни.

Повернення Пармеліна на посаду президента підкреслює стабільність і досвід у керівництві країною, особливо на міжнародній арені.