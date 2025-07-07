Швейцарія виділить близько 6,3 млрд доларів на відновлення України

Швейцарія вирішила виділити на відновлення України 5 млрд франків (близько 6,3 млрд доларів). Допомогу нададуть протягом наступних років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Маєю Рінікер.

"Я вважаю, що це важливі сигнали в такий складний для людей період - бачити лідерів країн, прихильників, наших партнерів, які нас підтримують. І бачити їх не тільки в столиці, тому ми дуже високо цінуємо це", - наголосив Зеленський.

Голова української держави подякував за підтримку гуманітарного розмінування України, а також фінансову допомогу, "зокрема й рішення виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років".

Президент нагадав і про організацію у Швейцарії саміту миру минулого року. Такий захід став важливим кроком у мирному процесі.

"Наша позиція незмінна: ми засуджуємо російську агресію проти України, ми залишаємося відданими всеосяжному, справедливому та довготривалому миру, міжнародному праву і Статуту ООН", - зазначила Рінікер.

Зеленський обговорив із Рінікер повернення дітей, яких депортувала Росія. Швейцарія вже розглядає приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, тривають відповідні процедури в парламенті. Ще однією темою обговорень стала робота швейцарських компаній в Україні.