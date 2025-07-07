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Швейцарія виділить близько 6,3 млрд доларів на відновлення України

Київ, Понеділок 07 липня 2025 22:02
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Швейцарія виділить близько 6,3 млрд доларів на відновлення України Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Мая Рінікер (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Швейцарія вирішила виділити на відновлення України 5 млрд франків (близько 6,3 млрд доларів). Допомогу нададуть протягом наступних років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Маєю Рінікер.

"Я вважаю, що це важливі сигнали в такий складний для людей період - бачити лідерів країн, прихильників, наших партнерів, які нас підтримують. І бачити їх не тільки в столиці, тому ми дуже високо цінуємо це", - наголосив Зеленський.

Голова української держави подякував за підтримку гуманітарного розмінування України, а також фінансову допомогу, "зокрема й рішення виділити 5 млрд швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років".

Президент нагадав і про організацію у Швейцарії саміту миру минулого року. Такий захід став важливим кроком у мирному процесі.

"Наша позиція незмінна: ми засуджуємо російську агресію проти України, ми залишаємося відданими всеосяжному, справедливому та довготривалому миру, міжнародному праву і Статуту ООН", - зазначила Рінікер.

Зеленський обговорив із Рінікер повернення дітей, яких депортувала Росія. Швейцарія вже розглядає приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, тривають відповідні процедури в парламенті. Ще однією темою обговорень стала робота швейцарських компаній в Україні.

Нова допомога від швейцарської компанії

Нагадаємо, раніше швейцарська компанія PFIFFNER-Group пообіцяла передати Україні енергетичне обладнання, вартість якого оцінюється в 100 тисяч франків (близько 126 тисяч доларів).

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