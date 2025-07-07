Швейцарська компанія передасть Україні енергообладнання на понад 100 тисяч доларів

Швейцарська компанія PFIFFNER-Group передасть Україні енергетичне обладнання на 100 тисяч франків (понад 100 тисяч доларів) і розглядає можливість будівництва нового заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Як повідомляється, швейцарська компанія із виробництва енергетичного устаткування PFIFFNER-Group передала уряду України сертифікат на суму 100 тисяч швейцарських франків на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи.

Також швейцарський виробник розглядає можливості збудувати новий завод в Україні.

Зазначається, що про це йшлося під час онлайн-зустрічі між міністром економіки України Юлією Свириденко та виконавчим директором швейцарської промислової групи PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом.

"Ми вдячні компанії PFIFFNER-Group за внесок у відновлення енергосистеми - це сертифікат на 100 тисяч франків і потенційні інвестиції в будівництво заводу в Україні. Така підтримка зміцнює нашу енергетичну стійкість в умовах постійних атак", - підкреслила Свириденко.

Вона подякувала керівництву PFIFFNER-Group за вже надану раніше гуманітарну технічну допомогу енергетичній галузі України. Також сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.

Як нагадали у Мінекономіки, навесні 2023 року PFIFFNER-Group вже передала Україні допомогу у вигляді енергетичного обладнання - шести трансформаторів струму на понад 300 тисяч швейцарських франків.