В Швейцарии избрали нового президента: кто им стал
Швейцарский парламент избрал министра экономики Ги Пармелина президентом страны на 2026 год, сменив на этом посту министра финансов Карин Келлер-Саттер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Хотя президентская роль в основном церемониальная, она привлекла внимание из-за торговых переговоров с США. В прошлом году Карин Келлер-Саттер непосредственно участвовала в контактах с Белым домом по тарифам.
После ее апрельского звонка президенту США Дональду Трампу, он приостановил часть торговой атаки на Швейцарию. Другие попытки переговоров в июле не принесли успеха.
В компетенцию 66-летнего министра экономики входит торговля, и под его руководством Швейцария заключила соглашение с США в середине ноября. Новые тарифы - 15% на большинство товаров против 39% ранее - еще не вступили в силу.
Пармелин родом из франкоязычной части страны и является членом Федерального совета с самым длинным стажем. Он уже занимал должность президента в 2021 году. Член правой Швейцарской народной партии, имеет образование виноградаря.
Как президент, Пармелин выступит с приветственным словом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, куда в этом году приедет Дональд Трамп - впервые с 2020 года.
Позиция президента в Швейцарии ежегодно переходит по очередности между семью членами Федерального совета.
Роль преимущественно церемониальная, но может влиять на международные переговоры, как показал опыт Келлер-Саттер в США.
Торговое соглашение с США стало важным для Швейцарии из-за снижения тарифов и защиты экономических интересов страны.
Возвращение Пармелина на пост президента подчеркивает стабильность и опыт в руководстве страной, особенно на международной арене.
Помощь Украине от Швейцарии
Ранее мы писали, что швейцарский бизнес планирует выделить более 100 миллионов долларов на восстановление и развитие Украины. Проекты будут охватывать энергетику, инфраструктуру, жилье, здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.
Инициативы будут реализовываться, в частности, в прифронтовых регионах и на деоккупированных территориях.
Также напомним, правительство Швейцарии выделило на поддержку Украины 5 млрд швейцарских франков (примерно 6,3 млрд долларов). Финансирование будет предоставляться в течение следующих лет для комплексного восстановления страны.
Ранее швейцарская компания PFIFFNER-Group пообещала передать Украине энергетическое оборудование, стоимость которого оценивается в 100 тысяч франков (около 126 тысяч долларов).