ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Швейцарии избрали нового президента: кто им стал

Швейцария, Среда 10 декабря 2025 17:35
UA EN RU
В Швейцарии избрали нового президента: кто им стал Фото: Ги Пармелин, новоизбранный президент Швейцарии (NASA/Keegan Barber)
Автор: Сергей Козачук

Швейцарский парламент избрал министра экономики Ги Пармелина президентом страны на 2026 год, сменив на этом посту министра финансов Карин Келлер-Саттер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хотя президентская роль в основном церемониальная, она привлекла внимание из-за торговых переговоров с США. В прошлом году Карин Келлер-Саттер непосредственно участвовала в контактах с Белым домом по тарифам.

После ее апрельского звонка президенту США Дональду Трампу, он приостановил часть торговой атаки на Швейцарию. Другие попытки переговоров в июле не принесли успеха.

В компетенцию 66-летнего министра экономики входит торговля, и под его руководством Швейцария заключила соглашение с США в середине ноября. Новые тарифы - 15% на большинство товаров против 39% ранее - еще не вступили в силу.

Пармелин родом из франкоязычной части страны и является членом Федерального совета с самым длинным стажем. Он уже занимал должность президента в 2021 году. Член правой Швейцарской народной партии, имеет образование виноградаря.

Как президент, Пармелин выступит с приветственным словом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, куда в этом году приедет Дональд Трамп - впервые с 2020 года.

Позиция президента в Швейцарии ежегодно переходит по очередности между семью членами Федерального совета.

Роль преимущественно церемониальная, но может влиять на международные переговоры, как показал опыт Келлер-Саттер в США.

Торговое соглашение с США стало важным для Швейцарии из-за снижения тарифов и защиты экономических интересов страны.

Возвращение Пармелина на пост президента подчеркивает стабильность и опыт в руководстве страной, особенно на международной арене.

Помощь Украине от Швейцарии

Ранее мы писали, что швейцарский бизнес планирует выделить более 100 миллионов долларов на восстановление и развитие Украины. Проекты будут охватывать энергетику, инфраструктуру, жилье, здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Инициативы будут реализовываться, в частности, в прифронтовых регионах и на деоккупированных территориях.

Также напомним, правительство Швейцарии выделило на поддержку Украины 5 млрд швейцарских франков (примерно 6,3 млрд долларов). Финансирование будет предоставляться в течение следующих лет для комплексного восстановления страны.

Ранее швейцарская компания PFIFFNER-Group пообещала передать Украине энергетическое оборудование, стоимость которого оценивается в 100 тысяч франков (около 126 тысяч долларов).

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент Швейцария Президент
Новости
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте