Від залізниці до житла: Швейцарія інвестує понад 100 млн доларів у відновлення України
Швейцарський бізнес виділить понад 100 мільйонів доларів на відновлення та розвиток України. Проєкти охоплять енергетику, інфраструктуру та гуманітарне розмінування і стартують уже цієї осені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерства розвитку громад та територій України.
За даними міністерства, понад 93 млн швейцарських франків, або ж понад 114 млн доларів, будуть виділені на проєкти з відбудови та розвитку України у межах Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Швейцарською Конфедерацією.
Йдеться про проєкти у сферах енергетики, інфраструктури, житла, здоров’я, освіти та гуманітарного розмінування, які стартують уже восени.
Серед проєктів, які очікуються до впровадження, понад 80% вже подані і координуються Міністерством розвитку громад і територій України.
Їхня вартість - понад 76 млн швейцарських франків із 93 млн, які будуть виділені урядом Швейцарії.
Йдеться зокрема про такі проєкти:
- у залізничній сфері: створення підприємства з виробництва залізничних кріпильних систем у Кременчуці для переходу на європейську залізничну колію та виробництво контактних дротів для електрифікації залізниці;
- у сфері житла: будівництво модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб у Вінниці та Сумській області, а також заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та східних областей.
Ці проєкти, за даними міністерства, узгоджуються з державними стратегіями та політикою відновлення, спрямовані на відбудову та розвиток соціальної й критичної інфраструктури та покращення житлових умов.
Проєкти будуть впроваджуватися зокрема і у прифронтових регіонах або на деокупованих територіях.
"Залучення швейцарського бізнесу стало можливим завдяки міжурядовій угоді між Україною та Швейцарією. Проєкти за підтримки бізнесу не лише допомагають відбудові та розвитку української інфраструктури, а також створюють нові робочі місця та зміцнюють економіку громад", - додали в Мінрозвитку.
Допомога Україні від Швейцарії
Зауважимо, що минулого місяця Швейцарія вирішила виділити на відновлення України 5 млрд франків (близько 6,3 млрд доларів).
Дана допомога буде надаватись Україні протягом наступних років.
Нагадаємо, що ще раніше швейцарська компанія PFIFFNER-Group пообіцяла передати Україні енергетичне обладнання, вартість якого оцінюється в 100 тисяч франків (близько 126 тисяч доларів).