У Швеції дали відповідь, чи будуть збивати російські літаки-порушники

Раніше міністр оборони країни Пол Йонсон також заявив, що Швеція готова застосувати силу в разі необхідності та буде збивати російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни.

Повітряні провокації Росії

Нещодавно зафіксували кілька порушень повітряного простору країн НАТО. Зокрема, російські винищувачі перебували в небі над Естонією протягом 12 хвилин.

Ще два винищувачі РФ пролетіли над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Подія сталася в межах територіальних вод Польщі.

Також невідомі безпілотники вторгалися у повітряний простір Данії та інших країн.

У Литві запропонували відповідати на такі вторгнення збиттям, посилаючись на випадок Туреччини у 2015 році, коли там збили російський Су-25, що перетнув повітряний простір.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готова знищувати будь-які ворожі об’єкти, які порушать її повітряний простір. Аналогічні наміри висловили і в Міністерстві оборони Великої Британії.

До слова, у Кремлі цинічно відкинули звинувачення щодо порушення повітряного простору винищувачами РФ та переклали відповідальність.