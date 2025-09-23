ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Швеція готова збивати російські літаки, що порушать її кордони

Швеція, Вівторок 23 вересня 2025 03:10
UA EN RU
Швеція готова збивати російські літаки, що порушать її кордони Фото: міністр оборони країни Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Швеція готова застосувати силу в разі необхідності та буде збивати російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Очільник Міноборони зазначив, що "жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції", тому країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили".

"У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції - ред.) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю - з попередженням або без нього", - зазначив Йонсон.

Повітряні провокації Росії

У вересні російські військові відзначилися низкою демонстративних порушень повітряного простору країн НАТО.

На початку вересня близько 20 дронів РФ залетіли на територію Польщі та були збиті силами ППО й авіацією НАТО. Вони не мали бойових частин.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31, що запускають аеробалістичні ракети "Кинджал", на 12 хвилин вторглися у повітряний простір Естонії. Війська НАТО для перехоплення підняли винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Італії.

Також днями російські винищувачі пролетіли над польською буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

У Литві запропонували відповідати на подібні вторгнення збиттям, як це зробила Туреччина у 2015 році з російським Су-25, який залетів до її повітряного простору.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща буде знищувати будь-які ворожі об'єкти, що входять у її повітряний простір.

Про аналогічні наміри заявили у Міноборони Великої Британії.

У Росії заперечили вторгнення МіГ-31 в Естонію та заявили про легальний переліт літаків до Калінінграду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Швеція
Новини
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
На Прикарпатті невідомі напали на будівлю ТЦК: троє військовозобов’язаних втекли
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"