В Швеции дали ответ, будут ли сбивать российские самолеты-нарушители

В Швеции не исключают возможность сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство страны. Решение будет рассматриваться только как крайняя мера для защиты границ.
Об этом заявил главнокомандующий Швеции Михаэль Классон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Agenda.
По его словам, в случае серьезного нарушения воздушного пространства окончательное решение может принять именно пилот шведского самолета.
"Если приказы не выполняются, крайней мерой может стать применение вооруженной силы. Сначала - предупредительные действия, а затем - эффективный огонь. Другими словами, сбивание самолета", - отметил Классон.
Он добавил, что шведские пилоты имеют достаточно опыта и подготовки, чтобы оценить ситуацию и принять решение.
Эскалацию нельзя исключать, но Клаессон не считает ее наиболее возможным развитием событий.
"Я не думаю, что Россия хочет вступить в войну с НАТО. Я думаю, что они хотят поделить НАТО политически, показать наши слабости, использовать их и посеять страх среди нашего населения", - заявил он.
Ранее министр обороны страны Пол Йонсон также заявил, что Швеция готова применить силу в случае необходимости и будет сбивать российские истребители, которые нарушат воздушное пространство страны.
Недавно зафиксировали несколько нарушений воздушного пространства стран НАТО. В частности, российские истребители находились в небе над Эстонией в течение 12 минут.
Еще два истребителя РФ пролетели над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Событие произошло в пределах территориальных вод Польши.
Также неизвестные беспилотники вторгались в воздушное пространство Дании и других стран.
В Литве предложили отвечать на такие вторжения сбиванием, ссылаясь на случай Турции в 2015 году, когда там сбили российский Су-25, пересекший воздушное пространство.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша готова уничтожать любые вражеские объекты, которые нарушат ее воздушное пространство. Аналогичные намерения выразили и в Министерстве обороны Великобритании.
К слову, в Кремле цинично отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства истребителями РФ и переложили ответственность.