В Швеции дали ответ, будут ли сбивать российские самолеты-нарушители

По его словам, в случае серьезного нарушения воздушного пространства окончательное решение может принять именно пилот шведского самолета.

"Если приказы не выполняются, крайней мерой может стать применение вооруженной силы. Сначала - предупредительные действия, а затем - эффективный огонь. Другими словами, сбивание самолета", - отметил Классон.

Он добавил, что шведские пилоты имеют достаточно опыта и подготовки, чтобы оценить ситуацию и принять решение.

Эскалацию нельзя исключать, но Клаессон не считает ее наиболее возможным развитием событий.

"Я не думаю, что Россия хочет вступить в войну с НАТО. Я думаю, что они хотят поделить НАТО политически, показать наши слабости, использовать их и посеять страх среди нашего населения", - заявил он.