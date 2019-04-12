Швеция рассматривает вопрос о возобновлении следствия против Ассанжа

Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Дело закрыли в мае 2017 года

Швеция рассматривает вопрос о возобновлении расследования дела об изнасиловании, возбужденного против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что Ассанж может столкнуться с новым расследованием обвинения в изнасиловании в Швеции.

Ранее Организация Объединенных Наций призвала уважать право Ассанжа на справедливое судебное разбирательство в ходе любого процесса выдачи

Напомним, прокуратура Швеции закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное против основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в мае 2017 года. В прокуратуре не исключали возобновления следствия по делу, если Ассанж приедет в Швецию до августа 2020 года.

Вчера, 11 апреля, в Лондоне Ассанжа задержали в посольстве Экваора, где он перебывал на протяжении последних семи лет. Также власти Эквадора отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны.

Также вчера Ассанжа арестовали. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

РБК-Украина писало, что министерство иностранных дел Эквадора отказало в дальнейшем предоставлении убежища Ассанжу из-за того, что он продолжал вмешиваться в политику других государств, а также постоянно обвинял персонал посольства в шпионаже на США.