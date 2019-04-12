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МИД Эквадора назвал причины отказа Ассанжу в убежище

Новости » Политика    12.04.2019 - 09:16
МИД Эквадора назвал причины отказа Ассанжу в убежище
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

В частности, Ассанж обвинял персонал посольства в шпионаже

Министерство иностранных дел Эквадора отказало в дальнейшем предоставлении убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу из-за действий Ассанжа на территории посольства. Об этом сообщает The Guardian.

Так, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия во время выступления в парламенте страны назвал несколько причин, которые привели к решению прекратить предоставлять убежище Ассанжу.

Во-первых, по словам главы МИД Эквадора, основатель WikiLeaks продолжал вмешиваться в политику других государств, а это ставило под угрозу отношения Эквадора с ними.

Кроме того, Ассанж постоянно обвинял персонал посольства в шпионаже на США и критиковал их, вместо "благодарности за семь лет убежища".

Также вызвало беспокойство ухудшение состояния здоровья Ассанжа. В здании посольства он не мог получить надлежащую медицинскую помощь.

РБК-Украина писало, что 11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан полицией в Лондоне в посольстве Эквадора.

Того же дня Вестминстерский магистратский суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Следующее заседание состоится 2 мая.

Позже стало известно, что в Эквадоре задержали близкого соратника Джулиана Ассанжа, одного из активистов Wikileaks.

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