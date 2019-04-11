ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы, - Минюст США

Новости » Общество    11.04.2019 - 17:35
Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы, - Минюст США
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Ассанж был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого сегодня арестовали в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.

В американском ведомстве заявили, что Ассанж обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного взлома и считается невиновным, пока не будет доказана его вина.  Однако если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы США считают, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с информатором WikiLeaks Челси Мэннинг (Военный Брэдли Мэннинг сменил пол). На момент сговора Мэннинг служил в рядах армии США аналитиком разведки. Целью сговора, считает Минюст, был взлом компьютерных сетей Минобороны США, чтобы затем передать засекреченные данные WikiLeaks.

В сообщении Минюста отмечается, что реальные приговоры за федеральные преступления, как правило, мягче, чем максимально предусмотренные законом сроки.

Добавим, что  адвокат Ассанжа по итогам рассмотрения дела в Вестминстерском суде Лондона заявил, что срок приговора основателю WikiLeaks по обвинению о неявке в суд в 2012 году не превысит 12 месяцев. 

Напомним, сегодня в Лондоне задержали Джулиана Ассанжа. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство и его немедленно задержали. Британские полицейские применили силу во время задержания Ассанжа.

Власти Эквадора отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны. 

 

Суд начал оглашать обвинительный акт по делу Крысина Ассанжа лишили гражданства Эквадора
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжулиан АссанжСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь