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Швеція розглядає питання про поновлення слідства проти Ассанжа

Новини » Надзвичайні події    12.04.2019 - 15:35
Швеція розглядає питання про поновлення слідства проти Ассанжа
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Справу закрили у травні 2017 року

Швеція розглядає питання про відновлення розслідування справи про зґвалтування, порушеної проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що Ассанж може зіткнутися з новим розслідуванням звинувачення в зґвалтуванні в Швеції.

Раніше Організація Об'єднаних Націй закликала поважати право Ассанжа на справедливий судовий розгляд у ході будь-якого процесу видачі

Нагадаємо, прокуратура Швеції закрила кримінальну справу про зґвалтування, порушену проти засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, в травні 2017 року. У прокуратурі не виключали поновлення слідства у справі, якщо Ассанж приїде в Швецію до серпня 2020 року.

Вчора, 11 квітня, в Лондоні Ассанжа затримали в посольстві Экваора, де він перебував протягом останніх семи років. Також влада Еквадору скасували рішення про видачу Ассанжа громадянства країни.

Також вчора Ассанжа заарештували. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

РБК-Україна писало, що міністерство закордонних справ Еквадору відмовило у подальшому надання притулку Ассанжу через те, що він продовжував втручатися в політику інших держав, а також постійно звинувачував персонал посольства у шпигунстві на США.

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