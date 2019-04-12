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Хакеры Anonymous пригрозили Британии после ареста Ассанжа

Новости » Политика    12.04.2019 - 14:30
Хакеры Anonymous пригрозили Британии после ареста Ассанжа
Иллюстративное фото (flickr.com pirati)

Хакеры заявили, что Ассанжа стали считать российским агентом влияния, "хотя нет никаких доказательств этому"

Хакерская группировка Anonymous обратилась к правительству Великобритании с требованием освободить арестованного накануне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится на сайте группы.

Anonymous заявили, что Ассанжа считают врагом государства за то, что он разоблачил преступления как левых, так и правых.

"Отпустите Ассанжа, или поплатитесь! Пришло время нам объединиться, настало время встать и бороться!" - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что после публикации WikiLeaks писем, связанных с Хиллари Клинтон, Ассанжа стали считать российским агентом влияния, "хотя нет никаких доказательств этому".

Напомним, вчера в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его задержали прямо в посольстве. Также власти Эквадора отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны. 

В Минюст США заявили, что Ассанж был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

В американском ведомстве заявили, что Ассанж обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного взлома и считается невиновным, пока не будет доказана его вина.  Однако если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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