Швеция приостановила помощь госсубъектам Беларуси

Сегодня, 19 августа, Швеция замораживает часть помощи Беларуси, которая ранее направлялась на проекты с привлечением государственных структур. Правительство Швеции считает разумным пока приостановить отношения с действующей белорусской властью.

Об этом министр помощи и развития Швеции Питер Эрикссон написал в своем Twitter.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", - написал Эрикссон.

Также министр считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко использует все госинструменты против собственного народа.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал белорусскую власть к новым выборам в стране.

Также ЕС не признает результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций в отношении виновных в насилии во время протестов.

Польша не хочет, чтобы реакция Европейского союза на события Беларуси ограничивалась только введением санкций.