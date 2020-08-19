Швеція призупинила допомогу держсуб'єктам Білорусі

Сьогодні, 19 серпня, Швеція заморожує частину допомоги Білорусі, яка раніше спрямовувалася на проекти із залученням державних структур. Уряд Швеції вважає розумним наразі призупинити відносини з чинною білоруською владою.

Про це міністр допомоги розвитку Швеції Пітер Ерікссон написав у своєму Twitter.

"Допомога Швеції Білорусі в основному була направлена ​​громадянському суспільству країни, тим, хто зараз перебуває на вулицях і вимагає змін. Зараз ми заморожуємо меншу частину, яка йшла на проекти, в яких брали участь державні суб'єкти", - написав Ерікссон.

Також міністр вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує всі держінструменти проти власного народу.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні.

Також ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій щодо винних у насильстві під час протестів.

Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій.