Шведські винищувачі для України можуть закупити за рахунок репарацій з Росії

Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу SVT .

При цьому, як повідомив Зеленський, перші винищувачі Gripen можуть доставити в Україну вже наступного року .

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон 22 жовтня підписали меморандум, який передбачає можливість купівлі Україною новітніх винищувачів. Україна зможе купити до 150 винищувачів Gripen E .

За його словами, Швеція розглядає можливість використання заморожених російських активів на ці цілі.

Що відомо про Gripen

JAS 39 Gripen - це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Його назва походить від міфічної істоти - грифона, що символізує божественну силу.

JAS 39 Gripen E - це сучасний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Він являє собою вдосконалену версію попередніх моделей Gripen, пропонуючи поліпшені характеристики і можливості.

За даними відкритих джерел, винищувач Jas 39 Gripen Е коштує близько 85 млн доларів.

Російські активи

Зараз у ЄС обговорюють цілі, на які можна буде витратити 140 млрд євро репараційного "кредиту" для України. Париж і Берлін хочуть, щоб гроші йшли на зброю з Європи. Проти виступають Нідерланди, а також скандинавські та балтійські країни. Вони наполягають, що Україна повинна мати повну свободу розпоряджатися коштами - включно з можливістю закуповувати зброю в американських компаній.