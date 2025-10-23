Шведські винищувачі для України можуть закупити за рахунок репарацій з Росії
Швеція допускає використання частини репараційного "кредиту" України за рахунок заморожених російських активів для виробництва 100-150 винищувачів Jas 39 Gripen Е.
Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу SVT.
За його словами, Швеція розглядає можливість використання заморожених російських активів на ці цілі.
Меморандум про винищувачі
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон 22 жовтня підписали меморандум, який передбачає можливість купівлі Україною новітніх винищувачів. Україна зможе купити до 150 винищувачів Gripen E.
При цьому, як повідомив Зеленський, перші винищувачі Gripen можуть доставити в Україну вже наступного року.
Що відомо про Gripen
JAS 39 Gripen - це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Його назва походить від міфічної істоти - грифона, що символізує божественну силу.
JAS 39 Gripen E - це сучасний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Він являє собою вдосконалену версію попередніх моделей Gripen, пропонуючи поліпшені характеристики і можливості.
За даними відкритих джерел, винищувач Jas 39 Gripen Е коштує близько 85 млн доларів.
Російські активи
Зараз у ЄС обговорюють цілі, на які можна буде витратити 140 млрд євро репараційного "кредиту" для України. Париж і Берлін хочуть, щоб гроші йшли на зброю з Європи. Проти виступають Нідерланди, а також скандинавські та балтійські країни. Вони наполягають, що Україна повинна мати повну свободу розпоряджатися коштами - включно з можливістю закуповувати зброю в американських компаній.