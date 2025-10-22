ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський пояснив вибір Gripen для України і назвав терміни перших поставок

Швеція, Середа 22 жовтня 2025 17:16
UA EN RU
Зеленський пояснив вибір Gripen для України і назвав терміни перших поставок Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Шведські винищувачі Gripen є пріоритетними для українських Повітряних сил. Поставки літаків можуть початися вже наступного року.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Швеції.

Терміни перших поставок

Голова української держави, говорячи про майбутні поставки Gripen в Україну, зазначив, що Київ і Стокгольм відкривають нову сторінку у відносинах.

"Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, що дають змогу виконувати великий спектр завдань", - зазначив він.

За словами Зеленського, необхідно зробити все можливе, щоб уже наступного року побачити результати такого меморандуму про наміри. Йдеться про те, що перші винищувачі можуть бути передані саме у 2026 році.

Він уточнив, що сторони мають доповнити рамкову угоду про Gripen повним змістом.

Як розповів президент, Україна вже готувала і готує пілотів для управління Gripen.

Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що виробництво нового покоління Gripen, яке хоче придбати Україна, лише розпочинається.

"Тому говоримо десь про три роки - це те, коли ми зможемо почати поставки. І ми не можемо поставити всі 150 літаків однієї партії. Протягом наступних трьох років будуть можливі поставки", - додав він.

Чому Gripen

Зеленський звернув увагу, що Україна вже використовує не лише радянські літаки. Йдеться про американські F-16.

"Якщо подивитися стратегічно на повітряний флот, ми бачимо три платформи - Gripen, F і Rafale. Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen - це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання засобів, маневру, того, як це використовувати", - додав він.

Президент зазначив, що такі літаки - одні з найкращих у світі.

Gripen для України

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, шведський прем'єр Ульф Крістерссон і президент України Володимир Зеленський підписали меморандум про наміри, який передбачає, що Україна може придбати у Швеції 120-150 винищувачів Gripen.

Йдеться про модель Gripen E, яка є найсучаснішою модифікацією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Допомога Україні Військова техніка Військова допомога Війна в Україні
Новини
Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди
Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію