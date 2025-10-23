ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Шведские истребители для Украины могут закупить за счет репараций с России

Украина, Четверг 23 октября 2025 10:57
UA EN RU
Шведские истребители для Украины могут закупить за счет репараций с России Фото: Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Швеция допускает использования части репарационного "кредита" Украины за счет замороженных российских активов для производства 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е.

Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу SVT.

По его словам, Швеция рассматривает возможность использования замороженных российских активов на эти цели.

Меморандум об истребителях

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон 22 октября подписали меморандум, который предусматривает возможность покупки Украиной новейших истребителей. Украина сможет купить до 150 истребителей Gripen E.

При этом, как сообщил Зеленский, первые истребители Gripen могут доставить в Украину уже в следующем году.

Что известно о Gripen

JAS 39 Gripen - это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа - грифона, символизирующего божественную силу.

JAS 39 Gripen E - это современный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Он представляет собой усовершенствованную версию предыдущих моделей Gripen, предлагая улучшенные характеристики и возможности.

По данным открытых источников, истребитель Jas 39 Gripen Е стоит около 85 млн долларов.

Российские активы

Сейчас в ЕС обсуждают цели, на которые можно будет потратить 140 млрд евро репарационного "кредита" для Украины. Париж и Берлин хотят, чтобы деньги шли на оружие из Европы. Против выступают Нидерланды, а также скандинавские и балтийские страны. Они настаивают, что Украина должна иметь полную свободу распоряжаться средствами - включая возможность закупать оружие у американских компаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швеция
Новости
Под ударом бизнес-центр и высотки, поврежден детсад: последствия атаки на Киев (фото)
Под ударом бизнес-центр и высотки, поврежден детсад: последствия атаки на Киев (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию