Шведские истребители для Украины могут закупить за счет репараций с России

Швеция допускает использования части репарационного "кредита" Украины за счет замороженных российских активов для производства 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е.

Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу SVT .

При этом, как сообщил Зеленский, первые истребители Gripen могут доставить в Украину уже в следующем году .

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон 22 октября подписали меморандум, который предусматривает возможность покупки Украиной новейших истребителей. Украина сможет купить до 150 истребителей Gripen E .

По его словам, Швеция рассматривает возможность использования замороженных российских активов на эти цели.

Что известно о Gripen

JAS 39 Gripen - это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа - грифона, символизирующего божественную силу.

JAS 39 Gripen E - это современный многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Он представляет собой усовершенствованную версию предыдущих моделей Gripen, предлагая улучшенные характеристики и возможности.

По данным открытых источников, истребитель Jas 39 Gripen Е стоит около 85 млн долларов.

Российские активы

Сейчас в ЕС обсуждают цели, на которые можно будет потратить 140 млрд евро репарационного "кредита" для Украины. Париж и Берлин хотят, чтобы деньги шли на оружие из Европы. Против выступают Нидерланды, а также скандинавские и балтийские страны. Они настаивают, что Украина должна иметь полную свободу распоряжаться средствами - включая возможность закупать оружие у американских компаний.