Євросоюз ділить майбутній кредит Україні: на що підуть 140 млрд євро, - Politico

ЄС обговорює умови щодо репараційного "кредиту" Україні на 140 млрд євро за рахунок заморожених російських грошей. Париж і Берлін хочуть, щоб гроші йшли на зброю з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Європа сперечається про кредит на озброєння України

Європейські країни поки що не домовилися, чи надавати Україні кредит у 140 млрд євро на закупівлю зброї для боротьби з Росією. Але суперечки вже розгорілися навколо того, на яких умовах ці кошти будуть видані.

Три найбільші економіки ЄС - Франція, Німеччина та Італія - пропонують зробити так, щоб якомога більше з цих грошей поверталося в оборонну промисловість самого Європейського Союзу, а не йшло за океан.

Очікується, що напруга посилиться на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 22 жовтня. Там глави урядів і президенти доручать Єврокомісії підготувати юридичну пропозицію щодо кредиту.

Париж і Берлін хочуть зміцнити оборонну промисловість ЄС

Багато деталей майбутнього кредиту поки що не узгоджено. Однак суперечки вже точаться про те, чи варто вводити умови щодо його використання. Кредит планується профінансувати за рахунок заморожених російських активів, а його кошти спрямувати як на військові потреби України, так і на підтримку бюджету.

Франція, а також меншою мірою Німеччина та Італія, виступають за те, щоб кредит використовувався для закупівлі європейського озброєння. Ця ідея була вперше озвучена канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у статті для Financial Times у вересні.

"Така масштабна програма повинна також сприяти зміцненню і розвитку європейської оборонної промисловості", - написав він. "Це послужить як нашій колективній безпеці, так і європейському суверенітету".

Північ і Схід Європи проти обмеження

Проти виступають Нідерланди, а також скандинавські та балтійські країни. Вони наполягають, що Україна повинна мати повну свободу розпоряджатися коштами - включно з можливістю закуповувати зброю в американських компаній.

Після тиску з боку Берліна і Парижа в проекті підсумкових висновків саміту вже міститься пункт про "важливість зміцнення європейської оборонної промисловості" за рахунок кредиту. Однак критики вважають, що такий підхід виглядає лицемірно.

"Якщо мета полягає в тому, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, критерії повинні залишатися відкритими", - заявив один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Україна повинна мати свободу вибору зброї

На думку опонентів, запровадження принципу "Купуй європейське" не дасть змоги Києву закуповувати критично важливе озброєння, наприклад, системи ППО Patriot, які виробляють тільки в США.

"Я сподіваюся, що вони зможуть купувати дедалі більше зброї в Європі, але ми розуміємо, що в нас просто немає всіх потрібних можливостей і видів озброєння. Тому їм має бути дозволено закуповувати і в США, якщо це необхідно", - сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю Politico.

Розбіжності з цього питання проявилися ще минулого тижня під час вечері міністрів оборони ЄС.

Україна може використати кредит і на американську зброю

Колишній міністр оборони Литви Довіле Шакалієне, яка днями пішла у відставку через розбіжності з прем'єром щодо оборонного бюджету, також підтримала ідею дозволити використання кредиту для закупівлі американського озброєння.

"Якщо ми можемо використовувати цей кредит як репарацію для фінансування того, що Україні потрібно найбільше, це прекрасно. Особливо якщо він допоможе закрити найтерміновіші потреби України, включно з американськими системами озброєння", - сказала вона.

Вона також нагадала про ініціативу НАТО під назвою Prioritized Ukraine Requirements List, у рамках якої США продають Україні зброю, якщо європейські союзники оплачують поставки.