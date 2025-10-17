UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Шукаєте, де припаркуватись у Києві? Як швидко знайти вільні місця онлайн

Мешканці Києва можуть знайти вільні місця на парковках у режимі реального часу (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Перевірити наявність вільних місць на парковках для транспортних засобів мешканці столиці можуть "у кілька кліків" - за допомогою мобільного застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як знайти вільні місця на парковках Києва

У КМДА розповіли, що знайти місце для парковки транспортного засобу мешканці столиці можуть за допомогою застосунку "Київ Цифровий".

Сервіс перевірки вільних паркомісць:

  • діє в розділі "Погодинне паркування";
  • відображає заповненість парковок у режимі реального часу.

"Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити мапу парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що для зручності водіїв заповненість відображається кольорами:

  • зелений - вільно понад 70% місць;
  • жовтий - вільно 40–70%;
  • червоний - залишилися останні місця;
  • сірий - усі місця зайняті.

Скільки парковок вже підключені до застосунку

Згідно з інформацією КМДА, сьогодні у столиці працює 330 паркувальних майданчиків. Із них 200 - розташовані у першій паркувальній зоні.

"До сервісу відображення вільних місць у застосунку "Київ Цифровий" уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами", - розповіли українцям.

Зазначається, що вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.

Повідомляється також, що місто поступово розширює покриття:

  • 19 паркувальних майданчиків вже мають 100% охоплення камер;
  • 22 - показують понад 50% місць;
  • 10 - показують понад 30% місць;
  • на 32 майданчиках - поки що працює часткове покриття (до 30%).

"Такий підхід дозволяє поступово інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони столиці, щоб кожен водій міг заздалегідь дізнатися, де є вільне місце для авто", - пояснили у КМДА.

Насамкінець у Департаменті закликали водіїв:

  • дотримуватися правил стоянки;
  • ділитися відгуками про користування сервісом у застосунку (що допоможе зробити Київ ще зручнішим).

Нагадаємо, "Київ Цифровий" - державний мобільний застосунок для мешканців Києва.

Він поєднує в собі міські сервіси та надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.

Раніше ми розповідали, що у застосунку "Київ Цифровий" з'явилася Мапа доступності об'єктів, яка допоможе киянам орієнтуватися у безбар'єрності міських закладів

Крім того, у Києві запустили "Квартирний облік" онлайн, корисний для містян і ВПО.

Читайте також про правила паркування, про які водіям не можна забувати, й де саме залишати транспортний засіб категорично заборонено.

