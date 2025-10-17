Шукаєте, де припаркуватись у Києві? Як швидко знайти вільні місця онлайн

Як знайти вільні місця на парковках Києва

У КМДА розповіли, що знайти місце для парковки транспортного засобу мешканці столиці можуть за допомогою застосунку "Київ Цифровий".

Сервіс перевірки вільних паркомісць:

діє в розділі "Погодинне паркування";

відображає заповненість парковок у режимі реального часу.

"Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити мапу парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що для зручності водіїв заповненість відображається кольорами:

зелений - вільно понад 70% місць;

жовтий - вільно 40–70%;

червоний - залишилися останні місця;

сірий - усі місця зайняті.

Скільки парковок вже підключені до застосунку

Згідно з інформацією КМДА, сьогодні у столиці працює 330 паркувальних майданчиків. Із них 200 - розташовані у першій паркувальній зоні.

"До сервісу відображення вільних місць у застосунку "Київ Цифровий" уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами", - розповіли українцям.

Зазначається, що вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.

Повідомляється також, що місто поступово розширює покриття:

19 паркувальних майданчиків вже мають 100% охоплення камер;

22 - показують понад 50% місць;

10 - показують понад 30% місць;

на 32 майданчиках - поки що працює часткове покриття (до 30%).

"Такий підхід дозволяє поступово інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони столиці, щоб кожен водій міг заздалегідь дізнатися, де є вільне місце для авто", - пояснили у КМДА.

Насамкінець у Департаменті закликали водіїв: