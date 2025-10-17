Шукаєте, де припаркуватись у Києві? Як швидко знайти вільні місця онлайн

Перевірити наявність вільних місць на парковках для транспортних засобів мешканці столиці можуть "у кілька кліків" - за допомогою мобільного застосунку "Київ Цифровий".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, що знайти місце для парковки транспортного засобу мешканці столиці можуть за допомогою застосунку "Київ Цифровий".
Сервіс перевірки вільних паркомісць:
"Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити мапу парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що для зручності водіїв заповненість відображається кольорами:
Згідно з інформацією КМДА, сьогодні у столиці працює 330 паркувальних майданчиків. Із них 200 - розташовані у першій паркувальній зоні.
"До сервісу відображення вільних місць у застосунку "Київ Цифровий" уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами", - розповіли українцям.
Зазначається, що вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.
Повідомляється також, що місто поступово розширює покриття:
"Такий підхід дозволяє поступово інтегрувати сервіс у всі паркувальні зони столиці, щоб кожен водій міг заздалегідь дізнатися, де є вільне місце для авто", - пояснили у КМДА.
Насамкінець у Департаменті закликали водіїв:
Нагадаємо, "Київ Цифровий" - державний мобільний застосунок для мешканців Києва.
Він поєднує в собі міські сервіси та надає доступ до багатьох корисних послуг - оплати транспорту, інформації про надзвичайні ситуації (повітряні тривоги, відключення світла), послуг ЖКГ, паркування, запису до ЦНАП, голосування за петиції тощо.
