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У "Київ Цифровий" зʼявилася Мапа безбар’єрних об’єктів: деталі

Середа 26 лютого 2025 19:17
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У "Київ Цифровий" зʼявилася Мапа безбар’єрних об’єктів: деталі Ілюстративне фото: У "Київ Цифровому" зʼявилася Мапа безбар’єрних об’єктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася Мапа доступності об’єктів, яка допоможе киянам орієнтуватися у безбар’єрності міських закладів. Нову функцію презентували на першому засіданні Ради безбар’єрності Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Щоб отримати доступ до нової функції, потрібно оновити застосунок "Київ Цифровий".

Що можна дізнатися?

Користувачі можуть переглядати:

  • Адресу, години роботи та контакти закладів.
  • Тип доступності (підйомники, тактильні покажчики, паркомісця для людей з інвалідністю).
  • Наявність безбар’єрного входу, тактильних та акустичних засобів.

Скільки об'єктів уже на карті?

Зараз на Мапі вже понад 1 200 об’єктів, а їхня актуальність буде постійно перевірятися. Функція ще тестується, але з часом список розширюватиметься за рахунок муніципальних та приватних закладів.

"Київ працює над створенням безбар’єрного середовища, щоб місто було комфортним для всіх. "Київ Цифровий" має понад 3,3 млн користувачів, а можливість потрапити на Мапу стане додатковим стимулом для бізнесу робити свої заклади доступними", - заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У КМДА зазначили, що у разі неточностей або для доповнення інформації, необхідно звертатися до Контактного центру Києва:

  • Телефон: 15-51
  • Сайт: 1551.gov.ua
  • Мобільний застосунок: 15-51

Київ Цифровий

"Київ Цифровий" - це мобільний застосунок, розроблений комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ). Він з’явився у 2021 році, замінивши попередній сервіс Kyiv Smart City.

Завдяки широкому функціоналу додаток отримав неофіційну назву "місто у кишені". Він дозволяє користувачам поповнювати транспортну карту та купувати QR-квитки, сплачувати за паркування та повертати евакуйовані авто, отримувати сповіщення щодо послуг ЖКГ, голосувати за проєкти благоустрою міста.

У серпні 2024 року вийшла третя версія застосунку, що додала нові можливості. Невдовзі після оновлення до сервісу додали маршрутки, тож тепер у "Київ Цифровий" доступна інформація про весь громадський транспорт столиці.

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