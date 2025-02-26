У "Київ Цифровий" зʼявилася Мапа безбар’єрних об’єктів: деталі

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася Мапа доступності об’єктів, яка допоможе киянам орієнтуватися у безбар’єрності міських закладів. Нову функцію презентували на першому засіданні Ради безбар’єрності Києва.

Щоб отримати доступ до нової функції, потрібно оновити застосунок "Київ Цифровий".

Що можна дізнатися?

Користувачі можуть переглядати:

Адресу, години роботи та контакти закладів.

Тип доступності (підйомники, тактильні покажчики, паркомісця для людей з інвалідністю).

Наявність безбар’єрного входу, тактильних та акустичних засобів.

Скільки об'єктів уже на карті?

Зараз на Мапі вже понад 1 200 об’єктів, а їхня актуальність буде постійно перевірятися. Функція ще тестується, але з часом список розширюватиметься за рахунок муніципальних та приватних закладів.

"Київ працює над створенням безбар’єрного середовища, щоб місто було комфортним для всіх. "Київ Цифровий" має понад 3,3 млн користувачів, а можливість потрапити на Мапу стане додатковим стимулом для бізнесу робити свої заклади доступними", - заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У КМДА зазначили, що у разі неточностей або для доповнення інформації, необхідно звертатися до Контактного центру Києва: