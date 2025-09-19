ua en ru
У Києві запустили "Квартирний облік" онлайн: що змінилось для містян і ВПО

П'ятниця 19 вересня 2025 07:30
У Києві запустили "Квартирний облік" онлайн: що змінилось для містян і ВПО На Порталі послуг Києва створили розділ "Квартирний облік" для місцевих мешканців і ВПО (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На Порталі послуг Києва з'явився новий корисний розділ "Квартирний облік" - цифровий сервіс, який об'єднує всі послуги, пов'язані з квартирним обліком і поліпшенням житлових умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Кому й для чого знадобиться "Квартирний облік"

Портал послуг - це онлайн-платформа, яка надає мешканцям Києва зручний доступ до усіх міських послуг.

Після запуску розділу "Квартирний облік" містяни отримали змогу швидше та простіше оформлювати документи, ставати на квартоблік чи оновлювати дані у своїх справах.

У Києві запустили &quot;Квартирний облік&quot; онлайн: що змінилось для містян і ВПО"Квартирний облік" - офіційна черга на житло (скриншот: portal.kyiv.digital)

На порталі зазначається, що це також офіційна черга на житло.

"Запис у неї - перший крок для поліпшення ваших житлових умов, з допомогою держави чи місцевої влади", - пояснили українцям.

В цілому ж у розділі "Квартирний облік" зібрані:

  • як вже повністю оцифровані послуги;
  • так і ті, що наразі доступні лише офлайн.

"Для останніх на Порталі є детальні інструкції - куди звернутись, які документи підготувати і як проходитиме процес. Це дозволить швидко зорієнтуватися і зрозуміти всі кроки заздалегідь", - розповіли у КМДА.

Зазначається, що в новому розділі можна:

  • подати онлайн-заяву на тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • оновити дані в особистій картці: змінити прізвище, адресу, розділити або об'єднати справу;
  • продовжити термін проживання в тимчасовому житлі;
  • знайти прості покрокові інструкції (як стати на квартирний облік, отримати грошову допомогу для придбання житла або скористатись програмою співфінансування нової квартири).

"Нові послуги зараз працюють у бета-версії - вони вже повністю доступні, утім надалі їх удосконалюватимуть і розширюватимуть", - пояснили у КМДА.

У Києві запустили &quot;Квартирний облік&quot; онлайн: що змінилось для містян і ВПОПопулярні послуги в новому розділі (скриншот: portal.kyiv.digital)

Крім того, до "Квартирного обліку" було перенесено вже наявні житлові програми співфінансування для киян і військових, а також грошової допомоги для придбання житла.

"Для участі в них потрібна постановка на квартирний облік, тож тепер усі сервіси зібрані в одному місці", - уточнили у прес-службі Департаменту.

Насамкінець команда Порталу зазначила, що продовжить переводити складні житлові процедури в онлайн і зробить їх зручними та доступними для містян.

"Щоб в одному місці можна було вирішити всі головні запити киян - від соціальної підтримки та житлових питань до офіційної співпраці міста та бізнесу", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому та як саме в Україні пропонують змінити правила надання службового житла.

Крім того, ми пояснювали, як швидко записатися до ЦНАПу онлайн - без черг і зайвого стресу.

Читайте також про "єОселя" для ВПО і прифронтових жителів - як купити житло з державною компенсацією.

